양세찬, 갑상선암 투병 고백 “12년째 약 복용 중…개그로 위로받았다”

개그맨 양세찬이 갑상선 유두암 투병 사실을 고백하며 진한 공감을 전했다.

오는 16일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에서는 배우 박시은·진태현 부부가 게스트로 출연한다. 이날 방송에서 양세찬은 갑상선암 투병 경험이 있는 진태현과 깊은 공감대를 나눈다.

진태현이 “약까지 끊을 정도로 완치했다”고 말하자, 양세찬은 “저는 아직도 약을 먹고 있다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 양세찬은 무려 12년 전 갑상선 유두암 진단을 받았으며, 현재까지 치료와 관리를 이어오고 있다고 전했다.

그는 “개그맨들끼리 단체로 건강검진 갔다가 발견했다”며 “‘코미디빅리그’ 리허설을 하는데 전화가 왔더라”라고 당시를 회상한다.

이어 “그때는 슬플 시간도 없었다”며 “동료들이 ‘얘 암이래, 암요, 암요’하면서 떠들썩한 반응으로 위로를 전했다”고 덧붙여 뭉클함을 자아냈다.

특히 양세찬은 갑상선암의 징조로 피로감을 꼽아 관심을 모았다. 진태현이 “수술하고 피로감이 없어졌다”며 “제가 3~4년 동안 오후만 되면 힘들었다”고 말하자, 양세찬은 “맞다, 저는 10시간을 내리 잔 적도 있다”고 깊게 공감했다.

양세찬은 “10시간을 자고 나서, 이용진과 출근하는데 계속 하품이 나오더라”며 “몸에서 신호를 보냈던 거다”라고 경험담을 털어놔 모두를 놀라게 했다. 이때 진태현이 “수술하고 나서는 생활패턴이 완전히 바뀌었다”며 “건강식을 챙겨 먹는다, 그렇지 않냐”라고 공감의 눈짓을 보내자, 양세찬은 “6개월 동안 건강식을 챙겼는데, 어느 순간 짬뽕밥을 먹고 있더라”고 말해 웃음을 자아냈다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

