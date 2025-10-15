13명 멤버 10년 여정…'세븐틴: 아워 챕터' 내달 디즈니+ 공개

보이그룹 '세븐틴'의 다큐멘터리 시리즈가 공개된다.

디즈니+는 내달 7일 '세븐틴: 아워 챕터(SEVENTEEN: OUR CHAPTER)'를 단독 공개한다고 15일 밝혔다. 이와 함께 티저 포스터와 예고편을 공개했다.

'세븐틴: 아워 챕터'는 데뷔 10주년을 맞은 세븐틴이 자신들에게 던진 질문과 지난 10년의 여정을 되돌아보며 지금의 이야기를 전하는 작품이다.

공개된 포스터에는 무대 위 세븐틴의 모습과 응원봉을 든 팬들의 장면이 담겼다.

흑백으로 표현된 이미지는 세븐틴과 팬들이 함께 걸어온 10년의 시간을 상징적으로 표현한다.

다큐멘터리는 '세븐틴 인 라이트 히어 월드투어' 현장부터 팬미팅 '세븐틴 인 캐럿랜드' 비하인드, 정규 5집 '해피 버스트데이' 작업기까지 세븐틴의 무대 안팎의 진솔한 여정을 담았다.

함께 공개된 티저 예고편은 팬들의 함성 속에서 시작해 2015년부터 2025년까지 세븐틴과 팬클럽 캐럿이 함께 쌓아온 청춘의 순간들을 되짚는다.

'세븐틴: 아워 챕터'는 내달 7일 첫 화를 시작으로 매주 금요일 1편씩 총 4부작으로 공개된다.

