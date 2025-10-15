김우빈·수지 통했다…‘다지니’ 글로벌 1위+화제성 싹쓸이

넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’가 공개 2주 차에도 뜨거운 인기를 이어가고 있다. 사진 = 넷플릭스

넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’가 공개 2주 차에도 뜨거운 인기를 이어가고 있다.

15일 넷플릭스 투둠(Tudum) TOP 10 웹사이트에 따르면, 지난 3일 공개된ㅊ‘다 이루어질지니’는 6일부터 12일까지 총 8,000,000 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며, 글로벌 비영어권 시리즈 부문 1위를 차지했다.

전 세계 50개국 넷플릭스 TOP 10 리스트에도 이름을 올렸으며, 특히 홍콩, 페루, 필리핀, 태국, 싱가포르, 베트남, 도미니카 공화국 등 10개국에서 1위를 기록했다.

굿데이터코퍼레이션 발표에 따르면, ‘다 이루어질지니’는 10월 1주 차부터 2주 차까지 TV-OTT 통합 드라마 화제성에서 높은 점유율로 전체 1위를 유지 중이며, TV-OTT 통합 드라마 화제성 출연자 부문에서도 2주 연속 1위(수지)와 2위(김우빈)를 차지하며 화제를 모았다.

‘로코 대가’로 통하는 김은숙 작가의 서사는 이번에도 통했다. 지니(김우빈 분)와 가영(수지 분)의 로맨스는 설렘과 코믹을 넘어 이내 애틋하고 절절한 감정선을 그리며 시청자들의 마음을 움직였고, 세 가지 소원과 연결되는 인간성에 관한 메시지는 작품의 끝에 깊은 여운을 남겼다.

독창적인 캐릭터를 연기한 배우들에게도 호평이 쏟아졌다. 김우빈은 역대급 변신과 함께 김은숙 작가 특유의 맛깔난 대사를 완벽하게 소화했다는 평을 들으며 폭넓은 연기력을 입증했다. 수지 역시 ‘감정이 결여된 인물의 로맨스’라는 쉽지 않은 도전에도 설득력을 더하는 열연을 펼치며 비주얼과 연기 모두 완벽한 배우로 떠올랐다. 특히 9년 만에 재회한 김우빈, 수지는 남다른 티키타카로 시청자들을 홀렸다. 두 배우의 한층 성숙해진 케미스트리에도 관심이 집중됐다.

이와 함께 공개된 미공개 스틸은 김우빈과 수지가 만들어낸 레전드 명장면을 다시금 상기시킨다. 전생과 현생을 오가는 ‘다 이루어질지니’ 긴 서사는 극의 중심을 단단히 잡은 배우들의 호연이 있었기에 가능했다. 색다른 세계관을 함께 만들어 나간 배우들은 비하인드 스틸에서도 화기애애한 모습으로 이목을 집중시킨다. 김우빈, 수지뿐만 아니라 미주 역으로 이야기에 흥미로운 변주를 가져온 안은진, 죽음의 천사 캐릭터를 매력적으로 소화한 노상현, 신수 세이드를 연기하며 강렬한 존재감을 남긴 고규필, 색다른 연기 변신을 보여준 이주영, 인외 캐릭터를 개성 있게 소화한 우현진에게도 관심이 쏠렸다.

