안세영, 덴마크오픈 정상 향해 순조로운 스타트… 33분 만에 32강 통과

안세영(삼성생명)이 시즌 8번째 우승컵을 향해 산뜻한 스타트선을 끊었다.

여자단식 세계랭킹 1위 안세영은 14일 덴마크 오덴세에서 열린 클라라 아주르멘디(스페인·90위)와의 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 슈퍼 750 덴마크오픈 여자단식 32강에서 2-0(21-15 21-9)으로 승리했다.

안세영 특유의 몰아치기가 통했다. 1세트 12-12에서 상대를 3점으로 묶고 상대를 제압했다. 2세트에서는 9-7에서 연속 7득점으로 승기를 잡았다. 승리까지는 33분이면 충분했다.

안세영은 오는 16일 니다이라 나츠키(일본·28위)와 8강 진출을 두고 격돌한다.

안세영은 올 시즌 7개 우승컵을 들어올렸다. 말레이시아오픈을 시작으로 인도오픈과 오를레앙 마스터스, 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈, 중국 마스터스를 휩쓸었다. 다만 직전 대회였던 코리아오픈에서는 야마구치 아카네(일본·4위)에 덜미를 잡혀 준우승에 머물렀다.

안세영은 덴마크오픈 첫 우승에 도전하고 있다. 지난해 결승에 올랐으나 라이벌 왕즈이(중국)에게 패한 바 있다.

