피원하모니 ‘EX’, 2주 연속 美 ‘빌보드 200’ 차트인

그룹 피원하모니(P1Harmony, 기호 테오 지웅 인탁 소울 종섭)가 글로벌 존재감을 굳건히 했다.

14일(현지 시각) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(10월 18일자)에 따르면 피원하모니의 첫 영어 앨범 'EX'(엑스)는 2주 연속 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'을 비롯해 주요 차트에 진입했다.

'EX'는 '빌보드 200' 179위, '톱 앨범 세일즈' 7위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 7위, '인디펜던트 앨범' 28위를 기록하며 식지 않는 글로벌 인기를 보여줬다.

지난달 26일 발매된 영어 앨범 'EX'는 피원하모니의 밝고 키치한 매력을 느낄 수 있는 앨범으로, 그동안 꾸준히 곡작업에 참여하며 음악적 역량과 개성을 드러내온 피원하모니가 처음으로 크리에이티브 프로듀서로 함께하며 한계 없는 음악성을 입증했다.

피원하모니는 이번 신보로 '빌보드 200' 9위(10월 11일 자)에 오르며 자체 최고 기록을 달성했고, 2주 연속 메인 앨범 차트 랭크 및 다섯 작품 연속 메인 앨범 차트 최상위권 진입이라는 성과를 기록했다. 또한 더 할리우드 리포터, 포브스, 그래미 등 주요 외신의 집중 조명을 받으며 글로벌 아티스트로서의 위상을 한층 더 견고히 다졌다.

이처럼 꾸준한 성장을 거듭하고 있는 피원하모니는 세 번째 월드투어 'P1ustage H : MOST WANTED'(플러스테이지 에이치 : 모스트 원티드)로 전 세계 팬들과 만나고 있다. 현재 북미 8개 도시 아레나 투어를 진행 중이며, 내년에는 유럽으로 발걸음을 옮겨 공연의 열기를 이어간다.

