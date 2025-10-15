걱정이 머릿속 스쳤지만… A매치 2호골로! 엄지성 “이미지 트레이닝 덕분”

선제골을 뽑아낸 엄지성. 사진=뉴시스

사진=뉴시스

“이거를 못 넣으면 어떻게 될까… 그 짧은 시간 속에서 그런 생각이 들었죠.”

완벽에 가까운 득점 찬스에서도 머릿 속을 스친 걱정, 결국 시원한 골로 완성했다. 엄지성(스완지시티)에게 그만큼 득점이 중요했다.

엄지성은 14일 서울월드컵경기장에서 열린 파라과이와의 평가전에 선발 출전해 전반 15분 골망을 흔들었다. 황인범(페예노르트)이 상대 수비진을 탈압박한 뒤 이명재(대전하나시티즌)에게 패스했다. 이명재가 날카로운 왼발 크로스를 날렸다.

파라과이 수비수가 걷어냈으나 볼은 문전의 엄지성에게 향했다. 엄지성은 그대로 오른발 논스톱 슈팅으로 골문을 갈랐다. 엄지성의 선제골을 신호탄으로 기세를 잡은 한국은 오현규(헹크)의 추가골까지 이어지면서 파라과이에 2-0 완승을 거뒀다.

짧은 순간에도 걱정이 앞섰다. 경기 뒤 만난 엄지성은 “명재 형이 크로스를 올릴 때 제가 가운데에 위치해 있었지만 다이렉트로 (슈팅으로) 임팩트를 주기에는 늦은 감이 있었다”며 “그 볼이 수비수의 발을 맞고 저한테 딱 떨어졌다. 그 상황에서 많은 생각이 들었다. 못 넣으면 어떻게 될까. 그 상황에서 많은 생각이 들었다”고 돌아봤다. 그러면서 “다행히 침착하게 잘 마무리된 것 같아 기분이 좋다”고 웃었다.

홈에서 첫 데뷔전을 치른 엄지성의 A매치 통산 두 번째 골이다. 그는 “홈에서 처음 선발로 뛰다보니 준비를 많이 했다. 이미지 트레이닝을 많이 한 덕분에 좋은 기회가 와서 잘 마무리할 수 있었다”고 힘줘 말했다.

사진=뉴시스

엄지성이 주로 뛰는 2선 미드필더 자리는 대표팀에서 가장 경쟁이 심하다. 북중미 월드컵에 나서기 위해서는 쟁쟁한 경쟁자를 넘어서야 한다.

엄지성은 “저는 항상 대표팀에 오는 선수가 아니다. 언제든지 준비가 돼 있다. 오늘처럼 기회가 주어지다면 항상 최선을 다할 생각”이라고 강조했다. 그러면서 “11월에 다시 발탁될 수 있도록 소속팀으로 돌아가서 좋은 모습을 보여드리는 게 다음 목표”라고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]