[SW인터뷰] ‘찰떡궁합’ 이강인 “(오)현규가 항상···” 2001년생 동갑내기 듀오 ‘이강인 환상 어시스트+오현규 마무리’

사진=뉴시스

“좋은 움직임을 보여주니까요.”

이강인(PSG)은 14일 서울월드컵경기장에서 끝난 파라과이와의 평가전에서 후반 교체 출전해 1도움을 기록하는 등 한국의 2-0 승리를 이끌었다. 한국은 엄지성(스완지시티)과 오현규(헹크)의 골로, 브라질전 대패(0-5)의 아픔을 조금이나마 씻어냈다.

경기 후 만난 이강인은 “매 경기 준비하는 것처럼 선수도 코칭스태프도 한팀이 돼서 좋은 경기를 하기 위해 준비했다”며 “월드컵을 가기 전 몇 번의 소집만 남아있는데, 때마다 잘 준비하겠다. 우리의 장점이 무엇인지, 월드컵에서 어떤 플레이를 해야 할지 잘 준비해야 할 것 같다”고 말했다.

벤치에서 출발했다. 이강인은 1-0으로 앞선 후반 시작과 함께 이동경(김천 상무)과 교체돼 그라운드를 밟았다. 개인 기량으로 파라과이의 수비진을 흔들기 시작했다. 후반 30분엔 오현규의 득점을 어시스트했다. 하프라인 아래에서 상대 수비수 2명이 둘러싸자 이강인은 개인 기량으로 탈압박에 성공했다. 이후 전진하는 오현규를 향해 정확한 로빙 패스를 전달했다. 오현규는 골키퍼를 제치고 마무리하며 추가골을 넣었다.

사진=뉴시스

둘은 지난 9월 미국 원정 멕시코전에서도 비슷한 패턴으로 골을 합작한 바 있다. 이강인은 “항상 현규가 좋은 움직임을 보여준다”고 칭찬하며 “이렇게 좋은 패스를 할 수 있었던 건 현규뿐 아니라 모든 선수들이 열심히 뛰어주고, 팀에 도움이 되려고 노력해줬기 때문이다. 이런 부분이 좋은 플레이, 좋은 결과로 나오는 것 같다. 앞으로도 서로서로 더 뭉쳐서 우리의 장점을 잘 살리는 축구를 하면 더 좋은 결과가 나올 것”이라고 자신했다.

이강인은 월드컵을 위해선 팀워크, 희생정신이 중요하다고 짚었다. 그는 “한국은 공격할 때든, 수비할 때든 똘똘 뭉쳐서 서로 돕는 플레이를 하는 게 장점”이라며 “월드컵에 가면 브라질, 파라과이 같은 강한 상대를 만날 텐데 그때도 서로서로 도와서 해야 한다”고 목소리를 높였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]