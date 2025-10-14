[준PO4] 딱 한 번의 기회, 살리지 못한 방망이…SSG, 씁쓸한 마무리

사진=SSG랜더스 제공

한 끗이 부족했다.

프로야구 SSG의 가을이 막을 내렸다. 14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 4차전서 2-5로 패했다. 앞서 1, 3차전을 내줬던 SSG는 이로써 시리즈 전적 1승3패로 퇴장하게 됐다.

엇박자가 났다. 선발투수로 나선 김광현이 5이닝 1실점으로 쾌투를 펼쳤다. 아쉽게도 방망이가 무거웠다. 상대 선발투수 아리엘 후라도에 고전했다. 5회 1사까지 단 하나의 안타도 나오지 않았다. 스트라이크존 낮은 쪽으로 예리하게 들어가는 공에 제대로 대처하지 못했다.

단 한 번, 기회가 있었기에 아쉬움은 더 크다. 0-2로 끌려가던 8회 초였다. 본격 삼성의 불펜이 가동된 시점이었다. 막혔던 혈이 뚫렸다. 정준재의 볼넷, 오태곤의 안타로 만들어진 무사 1,3루 찬스. 박성한이 이승현을 상대로 2타점 2루타를 때려냈다. 순식간에 동점이 됐다.

문제는 그 이후다. 상대 실책까지 더해 이어진 무사 3루 상황. 심지어 타석엔 2번 타자 기예르모 에레디아가 준비하고 있었다. 살리지 못했다. 삼진으로 물러나며 분위기가 식었다. 최정이 몸에 맞는 볼로 출루했지만, 한유섬, 고명준이 범타로 물러나며 추가점을 뽑지 못했다.

흐름을 가져가지 못한 대가는 컸다. 결과적으로 상대의 기를 살려줬다. 우려했던 삼성의 장타가 터졌다. 8회 말 2아웃서 구자욱을 볼넷으로 출루시킨 것이 화근이었다. 르윈 디아즈, 이재현에게 백투백 홈런을 맞았다. 점수가 3점 차로 벌어지며 분위기가 완전히 넘어갔다.

정규리그 3위 자격으로 가을야구에 진출한 SSG다. 예상 밖 선전이었다. 개막 전 많은 전문가들이 5강 진입 가능성을 낮게 점쳤던 것을 떠올리면 놀라운 성적이다. 강력한 마운드, 그 가운데서도 불펜진은 리그 최강이었다. 평균자책점 3.36으로, 당당히 1위를 차지했다. 다만, 시즌 내내 고민이었던 타선은 과제로 남았다. 준PO 내내 경기 당 6안타 이하에 그쳤다.

사진=SSG랜더스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]