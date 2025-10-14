[승장 일문일답] 대전행 확정한 사자군단… 박진만 감독 “위기 버틴 배찬승·이호성, 나와 팀 모두 살렸다”

사진=뉴시스

시원한 업셋, 이제 대전으로 향한다.

프로야구 삼성은 14일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와의 2025 KBO 포스트시즌(PS) 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 4차전에서 5-2로 승리했다.

이로써 삼성은 시리즈 3승1패를 기록하며 한화가 기다리는 플레이오프(PO·5전3선승제) 무대로 나아갈 수 있는 자격을 손에 쥐었다. 1차전 5-2 승리를 선취한 후, 2차전에서 김성욱에게 끝내기홈런을 맞아 시리즈 동률을 허용할 때만 해도 불안했다. 그러나 안방에서 열린 3~4차전을 내리 따내며 간절히 바랐던 시리즈 마침표를 찍어냈다.

선발 투수 아리엘 후라도의 7이닝 무실점 역투가 빛났다. 후라도가 강판한 8회초에 이승현이 박성한에게 2타점 동점 적시타를 내주며 팀 분위기가 잠시 흔들렸지만, 괴력의 외인 타자 르윈 디아즈가 다시 판을 흔들었다. 8회말 SSG 이로운을 맞아 리드를 되찾는 결승 투런포로 포효했다. 이재현이 백투백포로 흥을 더한 삼성은 5-2 쾌승을 완성시켰다.

대구에서 완벽한 2판을 만들어낸 삼성은 이렇게 대전으로 향한다. 이틀의 휴식기를 가진 후, 오는 17일 대전한화생명볼파크에서 한화와 PO 1차전을 치르게 된다.

◆다음은 박진만 삼성 감독과의 일문일답.

Q. 승리 소감

“우리 후라도 선수가 PS에서 계속 부침이 있었는데 좋은 활약을 해줬다. 앞으로 PO에서도 기대가 된다. 위기 때 찬승이랑 호성이가 잘 던져줬다. 팀도 살리고 저도 살려줬다.”

Q. 디아즈 드디어 한방이 나왔다.

“문학에서는 좀 좋았다가 대구에서 페이스가 좀 떨어진 느낌이 있었는데, 마지막에 홈런왕답게 정말 필요할 때 한방을 쳐줬다. 이길 수 있는 분위기를 만들어줬다. 장타가 나왔으니 PO에도 이런 활약 해줬으면 한다.”

Q.이재현을 경기 전 키플레이어로 지목했는데.

“찬스에 재현이가 키플레이어라고 했었다. 비록 솔로포지만, 그 덕에 2점보다 3점으로 분위기를 올려줬다. 흐름을 탈 수 있는 홈런이었다. 마지막 홈런 2방이 좋은 역할 해줬다.”

Q. 8회 동점 내준 순간은.

“김태훈이 하위타선을 막아주고, 상위타선에 배찬승을 가려 했다. 8회를 그렇게 막으려 했는데 첫 타자부터 볼넷이 나와버렸다. 스트라이크-볼 차이가 많이 났다. 그래서 우완 이승현으로 바꿨는데 거기서 미스가 있었던 것 같다.”

Q. 에레디아-최정에 배찬승을 붙였다.

“주자 3루였기 때문에 삼진을 잡을 수 있는, 구위로 누를 수 있는 투수가 필요했다. 찬승이가 그 능력이 있다. 동점은 내줬지만 역전을 안 당하는 발판을 마련해줬다. 찬승이와 호성이가 우리 팀을 살려줬다.”

Q. 김재윤이 시리즈 내내 호투했다.

“PS 와서 완벽하게 마무리 역할을 해주고 있다. 앞으로 PO에서도 후반에 가면 믿음직스럽게 할 수 있는 분위기를 만들어줬다.”

Q. 시리즈 내내 선발 투수들이 역할을 해줬다.

“선발들이 긴 이닝을 소화해줘서 불펜 운영이 수월해졌다. 준PO에 선발들이 제 역할을 해줘서 이번 시리즈를 갖고 갈 수 있었다.”

Q. 다음 상대가 한화다. 각오 한마디

“한화는 페넌트레이스에도 상대해봤지만, 워낙 선발이 탄탄한 팀이다. SSG는 반대로 불펜이 탄탄했고. 투수력을 어떻게든 무너뜨려야 이길 수 있는 상황이 만들어질 거라 본다. 며칠 안되지만 고민하고 분석해봐야 할 것 같다.”

Q. PO 1차전 선발

“아직 미정이다. 원태인과 후라도가 투구수가 좀 있어서 1~2차전은 쉽지 않을 것 같다. 최원태와 가라비토 중에 고민을 해봐야할 것 같다.”

대구=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

