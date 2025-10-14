[SW현장] ‘엄지성 선제골+오현규 쐐기골’ 브라질전 대패 딛은 한국, 파라과이전 2-0 승리

사진=뉴시스

대패의 충격을 씻었다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 14일 서울월드컵경기장에서 열린 파라과이와 10월 두 번째 평가전에서 엄지성(스완지시티)과 오현규(헹크)의 득점으로 2-0 승리를 거뒀다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 23위 한국은 보다 낮은 파라과이(37위)를 잡으면서 브라질전 대패(0-5)의 아쉬움을 조금이나마 털었다.

색다른 조합으로 출발했다. 한국은 0-5 대패를 기록했던 브라질전 선발 라인업과 비교해 8명을 교체했다. 대표팀의 중심인 손흥민(LAFC)과 황인범(페예노르트), 김민재(바이에른 뮌헨)만 그대로였다. 이동경(김천 상무), 엄지성이 측면을 맡았고 이명재와 김문환(이상 대전하나시티즌)이 윙백으로 나서고 황인범과 김진규(전북 현대)가 중원을 맡았다. 홍 감독은 김민재를 스리백의 왼쪽을 맡기고 박진섭(전북 현대)을 중앙, 이한범(미트윌란)을 오른쪽에 배치했다. 골키퍼 장갑은 김승규(FC도쿄)가 꼈다.

초반부터 분위기가 좋았다. 계속해서 공격권을 잡은 한국은 이른 시간에 선제골을 터뜨렸다. 전반 15분 황인범이 수비진의 압박을 벗어나 좌측에 위치한 이명재에게 패스했다. 이명재는 골대 앞으로 크로스를 보냈다. 파라과이 수비수가 커트했으나, 공은 문전에 있던 엄지성의 정면으로 향했다. 엄지성은 주저하지 않고 논스톱 슈팅을 때려 골망을 흔들었다. A매치 선발 데뷔전(4경기)에 나선 엄지성의 2호골이다.

계속해서 강한 전방 압박으로 파라과이의 숨통을 조였다. 파라과이는 하프라인을 쉽게 넘지 못했다. 슈팅 찬스조차 쉽게 잡지 못하는 모습이었다. 하지만 슈팅 기회는 한국도 많지 않았다. 전반 21분 김민재의 헤더, 30분 이동경의 슈팅 모두 득점으로 이어지지 않았다.

집중력이 급격하게 떨어졌다. 아찔한 장면은 전반 막판에 연이어 나왔다. 전반 43분 이한범이 패스를 주고받다 상대에게 공격권을 뺏겼다. 파라과이 공격수 앞엔 김승규뿐이었다. 다행히 김승규가 침착하게 선방으로 마무리하면서 위기를 벗어났다. 또 한번 김승규의 손끝이 빛났다. 전반 45분 파라과이의 프리킥 찬스에서도 김승규가 막아내며 골문을 지켰다. 오프사이드였지만 김승규의 선방이 돋보이는 장면이었다.

교체와 함께 후반을 시작했다. 손흥민, 이동경, 이한범 대신 오현규, 이강인(PSG), 조유민(샤르자)으로 바꾼 채 출발했다.

선제골을 신고한 엄지성이 자신감을 드러냈다. 후반 9분 우측 측면에서 조유민-김진규로 연결된 패스를 문전에서 오른발 슈팅으로 처리했으나, 골키퍼 정면으로 향했다. 이후 한국은 번번이 찬스를 살리지 못했다. 특히 오현규의 발끝이 아쉬웠다. 후반 12분 골키퍼와 수비수만 자리한 페널티박스에서 슈팅을 때렸으나, 골문을 훌쩍 넘겼다. 좌측에서 뛰던 엄지성 앞엔 아무도 없었기에 더욱 아쉬웠다.

위기는 또 한번 한국을 찾아왔다. 후반 25분 이재성의 파울로 파라과이가 프리킥 찬스를 잡았다. 키커로 나선 디에고 곤살레스의 슈팅은 골대를 맞았다. 튕겨 나온 공을 안토니오 사나브리아가 헤더로 처리했으나, 다행히 크로스바를 때렸다.

흐름을 오현규가 바꿨다. 앞선 실수들을 만회하는 시원한 득점포를 신고했다. 후반 30분 하프라인 아래에서 수비수들을 제친 이강인이 전진하는 오현규에게 로빙 패스로 연결했다. 골키퍼와 1대1 찬스를 맞이한 오현규는 뛰쳐나온 골키퍼를 침착하게 제치고 손쉽게 빈 골대에 공을 밀어 넣으며 쐐기골을 신고했다.

막판까지 쉽진 않았다. 후반 추가시간 파라과이가 연속해서 한국의 골문을 두드렸다. 다행히 김승규의 선방 등으로 실점을 막아내면서 승리를 지켰다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

