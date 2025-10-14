그 많던 축구팬 어디갔나요…손흥민-이강인에도 ‘구름관중’ 실종, 파라과이전 2만2206명으로 흥행 실패

사진=최서진

3만명도 넘지 못했다. 2만2206명만이 상암을 찾았다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 14일 서울월드컵경기장에서 파라과이와의 평가전을 치르고 있다. 한국이 2-0으로 앞서고 있다. 경기 시작에 앞서 손흥민(LAFC)의 A매치 역대 최다 출전 기록(137경기)을 축하하는 기념행사도 열렸다. 하지만 옥에 티가 숨어있었다.

박수 소리가 평소보다 작았다. 관중석엔 빈자리가 유독 많았다. 2만2206명만 경기장을 찾았기 때문. 한국 축구의 심장이라 불리는 서울월드컵경기장은 약 6만5000명을 수용할 수 있다. 하지만 이날 경기 시작 전인 오후 6시 기준 약 2만1000장만 팔리면서 흥행 실패의 우려가 커졌다. 결국 현장판매분도 적었다. 3만명도 넘지 못했다. 불과 4일 전 같은 장소에서 열린 브라질전과 대비됐다. 브라질전은 비가 오는 궂은 날씨에도 6만3237명의 구름관중이 몰린 바 있다.

서울월드컵경기장에서 열린 홈경기에서 5만명 이하의 관중을 기록한 건 최근 5년 새 딱 한 번밖에 없었다. 지난 6월10일 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 쿠웨이트전에 4만1911명이 입장했다. 또 한번 5만 관중 이하로 떨어지면서 흥행에 실패했다. 2만명대 관중을 기록한 건 무려 10년 만이다. 2015년 10월13일 자메이카와의 친선전에 2만8105명이 입장한했다.

위기라는 말이 나오는 배경이다. 남자 축구 대표팀 경기는 한국에서 열리는 스포츠 경기 중 인기가 가장 많았다. 홈경기 예매는 ‘하늘의 별 따기’라 불렸고, 경기가 열리는 날이면 동네 치킨집도 매출이 급증하곤 했다. 한국 축구의 성지라 불리는 서울월드컵경기장은 항상 인산인해를 이뤘다. 최고의 인기를 구가했던 과거가 그리워지는 순간이다.

