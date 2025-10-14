축구 에이전시 산업 새 장 열린다… 유니크스포츠그룹 코리아, 공식 출범

사진=유니크스포츠그룹 코리아 제공

김동완 대표. 사진=유니크스포츠그룹 코리아 제공

박광혁 대표. 사진=유니크스포츠그룹 코리아 제공

국내 축구 에이전시 산업의 새로운 장을 열 ‘유니크스포츠그룹 코리아(Unique Sports Group Korea)’가 지난 11일 공식 출범했다.

이날 행사에는 유니크스포츠그룹(영국 본사) 관계자를 비롯해 국내 축구 관계자, 지도자 등 약 150여 명이 참석했다. 출범식에서는 유니크스포츠그룹 코리아의 탄생을 공식적으로 선포하며, 비전과 향후 전략을 공개했다.

유니크스포츠그룹 코리아는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 비롯해 유럽 전역의 정상급 선수들을 대리하고 있는 영국 에이전시 유니크스포츠그룹과 양민혁의 토트넘 홋스퍼, 윤도영의 브라이튼 호브 앤 알비온, 김명준과 강민우의 KRC헹크 등의 이적을 이끈 스포츠 매니지먼트 기업 아레스앤스포츠하우스의 파트너십으로 탄생한 합작 법인이다.

특히 이번 합작은 유니크스포츠그룹이 100억원 이상을 투자해 설립한 대규모 프로젝트다. 본사의 글로벌 네트워크와 자본력이 한국 축구 산업과 결합했다는 점에서 의미가 크다. 이를 통해 유니크스포츠그룹 코리아는 한국을 중심으로 아시아 전역의 유망 선수 발굴과 글로벌 진출 지원을 본격화할 계획이다.

유니크스포츠그룹 코리아는 이번 출범식을 통해 “한국과 아시아 시장에서의 전략적 거점을 구축해 유망 선수들이 해외 무대에 진출하고 성공적으로 정착할 수 있도록 든든한 교두보 역할을 하겠다”는 포부를 밝혔다.

한편 유니크스포츠그룹 코리아는 이날 출범식을 기념해 윤청구 퍼포먼스 트레이닝, 리맨즈 유소년 축구클럽, 태국 에이전시 Lequipe 365와의 업무협약(MOU)을 체결하며 향후 협력 체계 강화 및 아시아 시장 진출 확대에 대한 기대감을 높였다.

유니크스포츠그룹 코리아는 앞으로도 국내 유망 선수 발굴과 글로벌 진출 지원은 물론, 한국 축구 생태계의 전문화와 글로벌화를 위한 다양한 프로젝트를 추진해 나갈 계획이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]