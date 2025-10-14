엄지성 선제골+김승규 연속 선방! 한국, 파라과이전 전반 1-0 리드

14일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기 대한민국과 파라과이의 경기. 전반 대한민국 엄지성이 선취골을 넣고 손흥민과 기뻐하고 있다. 사진=뉴시스

A매치 첫 선발 데뷔전을 치른 엄지성(스완지시티)의 발끝이 반짝였다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 14일 서울월드컵경기장에서 파라과이와 10월 두 번째 평가전에서 1-0으로 앞선 채 전반을 마쳤다.

색다른 조합으로 출발했다. 한국은 0-5 대패를 기록했던 브라질전 선발 라인업과 비교해 8명을 교체했다. 대표팀의 중심인 손흥민(LAFC)과 황인범(페예노르트), 김민재(바이에른 뮌헨)만 그대로였다. 이동경(김천 상무), 엄지성이 측면을 맡았고 이명재와 김문환(이상 대전하나시티즌)이 윙백으로 나서고 황인범과 김진규(전북 현대)가 중원을 맡았다. 홍 감독은 김민재를 스리백의 왼쪽을 맡기고 박진섭(전북 현대)에 중앙, 이한범(미트윌란)을 오른쪽에 배치했다. 골키퍼 장갑은 김승규(FC도쿄)가 꼈다.

14일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기 대한민국과 파라과이의 경기. 전반 대한민국 엄지성이 선취골을 뽑아내고 세리머니를 하고 있다. 사진=뉴시스

초반부터 분위기가 좋았다. 계속해서 공격권을 잡은 한국은 이른 시간에 선제골을 터뜨렸다. 전반 15분 황인범이 수비진의 압박을 벗어나 좌측에 위치한 이명재에게 패스했다. 이명재는 골대 앞으로 크로스를 보냈다. 파라과이 수비수가 커트했으나, 공은 문전에 있던 엄지성의 정면으로 향했다. 엄지성은 주저하지 않고 논스톱 슈팅을 때려 골망을 흔들었다. A매치 선발 데뷔전(4경기)에 나선 엄지성의 A매치 2호골이다.

계속해서 강한 전방 압박으로 파라과이의 숨통을 조였다. 파라과이는 하프라인을 쉽게 넘지 못했다. 슈팅 찬스조차 쉽게 잡지 못하는 모습이었다. 하지만 슈팅 기회는 한국도 많지 않았다. 슈팅 3개, 유효 슈팅 1개에 그쳤다. 전반 21분 김민재의 헤더, 30분 이동경의 슈팅 모두 득점으로 이어지지 않았다.

14일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기 대한민국과 파라과이의 경기 전반전, 대한민국 엄지성이 볼다툼을 하고 있다. 사진=뉴시스

집중력이 급격하게 떨어졌다. 아찔한 장면은 전반 막판에 연이어 나왔다. 전반 43분 이한범이 패스를 주고받다 상대에게 공격권을 뺏겼다. 파라과이 공격수 앞엔 김승규뿐이었다. 다행히 김승규가 침착하게 선방으로 마무리하면서 위기를 벗어났다. 또 한번 김승규의 손끝이 빛났다. 전반 45분 파라과이의 프리킥 찬스에서도 김승규가 막아내며 골문을 지켰다. 오프사이드였지만 김승규의 선방이 돋보이는 장면이었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

