‘인구 52만’ 아프리카 섬나라 카보베르데가 쓴 기적… 북중미 월드컵 첫 본선 진출

서아프리카의 끝 북대서양 한가운데 10개의 섬으로 이뤄진 나라, 한국의 국토 면적의 25분의 1, 인구 52만5000여명의 작은 나라 카보베르데가 기적을 일궜다. 사상 처음으로 월드컵 본선 무대 진출을 확정하며 세계 축구사를 새로 썼다.

카보베르데 축구대표팀은 14일 카보베르데의 수도 프라이아의 카보베르데 국립경기장에서 열린 에스와티니와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 아프리카 예선 D조 최종 10차전에서 3-0으로 승리했다. 승점 23(7승2무1패)이 된 카보베르데는 조 1위로 북중미행 티켓을 거머쥐었다. 모로코와 튀니지, 이집트, 알제리, 가나에 이어 아프리카에서 6번째다. 경기 종료 휘슬이 울리자 경기장을 가득 메운 1만5000여명의 관중은 축제가 열린 것처럼 열광했다.

카보베르데의 국토 면적은 4033㎢로 경기도의 절반에 불과하다. 2018년 러시아 월드컵에 출전한 아이슬란드(약 35만명)에 이어 역대 본선 진출국 중 인구가 두 번째로 적다. 9월 현재 제주도 총 인구가 66만5610명이다. 1인당 GDP는 2024년 기준 4861달러(약 695만원)로 한국의 6분의 1수준이다.

1986년 FIFA에 가입한 카보베르데는 2002년 한일 월드컵부터 예선에 참가했다. 아프리카 대륙 국가대항전인 네이션스컵에서 처음 출전한 2013년 8강에 오르는 이변을 일으키고 2023년 대회에서도 8강에 진출하더니 결국 월드컵 진출이라는 대업을 달성했다.

2002년 당시 154위였던 FIFA랭킹은 2014년 27위까지 올랐고 현재는 70위다. 인구 약 14억 명의 중국(94위)도 해내지 못한 월드컵 진출을 이뤄냈다.

축구의 대한 열기가 어느 나라 못지 않다. 12개 팀이 출전하는 국내 리그를 운영하는 등 저변이 탄탄하다. 카보베르데 출신 유럽 태생의 육성 및 귀화 정책도 한몫했다. 대표팀 주장 로베르토 로페스는 카보베르데인 아버지와 아일랜드인 어머니 사이에서 태어나 아일랜드 더블린에서 자랐다.

덕분에 현재 대표팀에는 유럽 빅리그 출신은 없지만 포르투갈과 터키, 헝가리, 불가리아, 핀란드, 러시아, 키프로스, 아랍에미리트(UAE) 등 다양한 리그에서 뛰는 선수들이 포진해 있다. 실제 이날 경기의 선발 라인업 중 10명이 유럽 무대 소속이었다.

페드로 브리토 카보베르데 감독의 집요함도 빼놓을 수 없다. 2020년 1월부터 5년 넘게 대표팀을 이끌며 강력한 수비와 기술적인 미드필더, 재능 있는 공격수를 만들어냈다는 평가다.

카보베르데의 국명은 포르투갈어로 초록색 곶이라는 의미다. 15세기 포르투갈에 의해 발견됐을 때는 무인도였다. 포르투갈인들이 정착하면서 활기를 띠었다. 아프리카 흑인 노예무역의 주무대로 활용되는 아픈 역사를 지니고 있다. 1975년 포르투갈로부터 독립했다.

