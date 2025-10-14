[준PO4] 뜨거운 KBO 가을축제, PS 연속 매진 新… 2023 KS부터 27G 연속 만원관중 행진

사진=삼성라이온즈 제공

27경기 연속 완판, 한국 프로야구 포스트시즌 역사상 가장 긴 매진 행렬이 현재진행형이다.

한국야구위원회(KBO)는 14일 대구삼성라이온즈파크에서 열리는 SSG와 삼성의 2025 KBO 포스트시즌(PS) 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 4차전에 2만3680명 만원 관중이 들어찼다고 발표했다.

새 역사가 쓰여졌다. PS 연속 경기 매진 신기록이다. 2023년 KT와 LG가 벌인 한국시리즈(KS) 1차전을 시작으로 이날 준PO 4차전까지 27경기 연속 관중석이 꽉꽉 찼다. 종전 최고 기록이었던 26경기 연속 매진을 드디어 넘어섰다. 당시 기록은 2009년 10월10일 SK(현 SSG)와 두산이 벌인 플레이오프 3차전부터 2011년 10월9일 KIA와 SK의 준PO 2차전에 걸쳐 쓰여졌다. 14년의 시간을 지나 새 이정표가 세워졌다.

KBO리그는 2025시즌 페넌트레이스에서 한국 프로스포츠 최초 1200만 관중 돌파(최종 1231만2519명)를 빚으며 국내 최고 인기 종목의 위엄을 떨친 바 있다. 그 열기가 그대로 가을 축제로 넘어온 가운데, PS 전 경기 매진이라는 다음 목표로 박차를 가할 일만 남았다. 올 시즌 PS 누적 관중은 이날 매진과 함께 13만9720명(6G)이 됐다.

대구=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]