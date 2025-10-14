자궁근종 하이푸, 자궁 보존 가능한 비수술적 치료

자궁근종은 가임기 여성에게 가장 흔히 발생하는 양성 종양으로 알려져 있다. 근육층에 발생하는 이 종양은 크기와 위치에 따라 증상이 다양하게 나타나며, 무증상으로 지내는 경우도 있지만 생리과다, 하복부 통증, 빈혈, 빈뇨와 같은 불편을 동반하기도 한다. 특히 임신과 출산에 영향을 미칠 수 있어 가임기 여성이라면 특히 주의해야 한다.

과거에는 자궁근종의 치료법으로 개복수술이나 복강경수술을 통한 자궁절제술, 근종절제술이 주로 시행되었다. 그러나 자궁 기능 보존의 중요성이 부각되고, 수술에 따른 회복 부담을 줄이려는 흐름이 맞물리면서 비수술적 치료에 대한 관심이 높아지고 있는데, 대표적인 방법이 고강도 집속 초음파를 이용한 하이푸 치료이다.

하이푸는 체외에서 발생시킨 초음파 에너지를 종양 부위에 집중시켜 열을 발생시키고, 이를 통해 근종 조직을 괴사시키는 원리로 진행된다. 피부 절개가 필요하지 않고 전신마취 없이 시행 가능한 점이 큰 장점이다. 치료 시간이 비교적 짧고 시술 후 바로 일상생활로 복귀할 수 있어 직장생활을 하는 여성 환자들에게 선호도가 높다.

또한 자궁을 보존할 수 있다는 점에서 자궁적출을 원하지 않는 환자, 추후 임신을 고려하는 환자에게 적합한 치료 대안으로 꼽히고 있다. 다만 모든 자궁근종 환자에게 하이푸가 적용되는 것은 아니며, 근종의 크기, 위치, 특성에 따라 적합 여부가 결정되므로 정확한 진단을 거쳐야 한다.

최동석 최상산부인과 대표원장은 “자궁근종은 단순한 부인과 질환을 넘어 삶의 질과 직결되는 문제라고 할 수 있다”며 “이를 치료할 수 있는 방법 중 하나인 하이푸는 절개와 출혈이 없는 치료라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄일 수 있으며, 자궁 보존을 원하는 여성에게 중요한 대안이 될 수 있다”고 설명했다.

하이푸 치료의 과정은 비교적 간단하다. 환자가 MRI나 초음파 등 영상검사를 통해 근종의 위치와 상태를 확인한 뒤, 시술 당일 초음파를 이용해 목표 부위에 초점을 맞춘다. 초음파가 집중되는 지점에서 발생한 고열은 근종 세포를 변성시키고, 시간이 지나면서 체내에서 흡수되거나 크기가 줄어든다. 치료 후에는 일부 환자에서 경미한 통증이나 열감이 있을 수 있으나, 대부분 수일 내 호전되는 것으로 알려져 있다.

무엇보다 하이푸는 수술적 치료에 비해 회복 속도가 빠르며, 합병증 발생 위험이 낮다는 장점이 있다. 특히 직장, 방광 등 주변 장기에 손상을 주지 않고 병변만 선택적으로 치료할 수 있어 안정성이 높다는 평가를 받고 있다. 다만 치료 효과는 개인차가 있으며, 일정 기간에 걸쳐 근종의 크기 감소가 확인되므로 지속적인 추적관찰이 필요하다.

이어 최동석 원장은 “하이푸는 자궁근종 환자 모두에게 적용 가능한 치료법은 아니기 때문에 충분한 상담과 진단 과정을 거치는 것이 중요합니다. 환자의 연령, 임신 계획, 근종의 위치 등을 종합적으로 고려해 치료 여부를 결정해야 합니다. 하이푸 외에도 색전술이나 로봇수술, 복강경수술 등의 방법을 고려해볼 수 있습니다.”라고 강조했다.

자궁근종은 흔히 발견되지만 방치할 경우 출혈, 빈혈, 난임 등으로 이어질 수 있는 만큼 조기 진단과 적절한 치료가 필요하다. 환자 개개인의 상황에 맞는 치료 선택이 중요하며, 하이푸는 수술 부담을 줄이고 자궁을 보존할 수 있는 의미 있는 대안으로 자리매김하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]