서동주, 父 서세원 캄보디아 장례 중 또 비보 “사는 게 너무 허망했다”

사진= 유튜브 '세바시 강연' 화면 캡처

방송인 겸 변호사 서동주가 아버지 故 서세원을 떠올리며 힘겨웠던 시기를 고백했다.

12일 유튜브 채널 ‘세바시 강연’에는 서동주의 진솔한 이야기를 담은 영상이 게재됐다. 그는 영상에서 글을 쓰게 된 배경과 더불어, 에세이 출간 소식을 전했다.

서동주는 “다양한 아픔을 잘 이겨내고 긍정적인 지점에 다다랐을 때 출간 제안이 왔다. 힘든 시절에 일기처럼 글을 썼다. 저의 고민, 아픔이 책으로 완성됐다”고 밝혔다.

이어 아버지 서세원에 대한 복잡한 감정을 꺼내 놓으며 “좋은데 너무 싫기도 했고, 잘 보이고 싶다가도 미웠다. 너무 복잡한 감정이 들어 힘들었다. 저랑 너무 닮은 면이 많아서 그걸 인정하고 싶지 않았다. 근데 닮았다는 점이 날 복잡하게 했다”고 털어놨다.

서동주는 서세원의 장례를 치르는 과정에서 겪은 또 다른 비보도 함께 전했다. 그는 “사실 아버지가 돌아가셨을 때 장례를 캄보디아와 한국에서 치렀다. 그 과정에서 눈이 안 보이고 귀도 안 들리는 노견 클로이가 죽었다. 제가 (장례를 치르느라) 집에 없으니 몸이 더 안 좋아진 거다. 그래서 아버지를 발인한 날 클로이 장례를 치렀다. 장례를 2번 치르니까 사는 게 너무 허망했다”고 말해 안타까움을 자아냈다.

당시 삶에 대한 깊은 회의감도 들었다고 그는 전했다. “건강했던 클로이도 몇 주 만에 하늘나라로 가버렸다. 세상을 홀연히 뜨고 싶다는 생각이 들었다. 엄마도 암에 걸려 아팠고 금전적으로 어려웠다. 살 이유가 뭔가 싶었다. 죽지 않으려고 글을 쓰고 그림을 그렸다. 그 시간만큼은 스스로를 많이 위로해 줄 수 있었다”고 밝혔다.

하지만 현재는 새로운 삶의 전환점을 맞이했다. 서동주는 최근 재혼한 사실을 전하며 “남편을 만나 많이 행복해졌다. 무의식적으로 ‘좋다’, ‘행복하다’라는 말이 나온다. 소소한 일들에서부터 행복을 느끼게 됐다”고 근황을 전했다.

한편, 故 서세원은 1981년 서정희와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀고, 2015년 서정희 폭행 혐의로 징역형 집행유예를 선고받은 뒤 이혼했다. 이후 2016년 23세 연하 해금 연주자와 재혼해 캄보디아에 거주했으며, 2023년 프놈펜의 한 병원에서 심정지로 사망했다. 향년 67세였다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

