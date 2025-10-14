[SW신곡]“뜨겁게 모두 태워” ‘버닝 업’ 미야오, 이 구역 최고 핫걸

미야오 '버닝 업(BURNING UP)' 뮤직비디오. 더블랙레이블 제공

음악도, 안무도, 뮤직비디오도 ‘핫’하게 무장했다. 그룹 미야오(MEOVV)가 신곡 ‘버닝 업’으로 가요계을 뜨겁게 달군다.

미야오가 14일 신곡 ‘버닝 업(BURNING UP)을 발표했다. 지난 5월 첫 EP 마이 아이즈 오픈 와이드(MY EYES OPEN VVIDE)를 선보인 이후 약 5개월만의 신곡이다.

‘버닝 업'은 숨이 멎을지라도 멈추지 않겠다는 다짐에서 시작된다. 내 안의 열정을 자극하며, 원하는 것을 향해 망설임 없이 나아가는 태도를 담은 저지 클럽 장르의 댄스 트랙으로, 직설적인 가사와 강렬한 비트에는 흔들림 없이 전진하겠다는 미야오의 메시지가 담겨있다.

‘버닝 업’ 뮤직비디오는 제목처럼 뜨겁고 강렬하게 시작된다. 미야오가 만드는 ‘핫’한 열기에 곳곳에 불기둥이 솟는다. 맵고 핫한 떡볶이의 열기가 스프링클러를 작동시키고, 미야오 멤버들은 친근한 분식집을 배경으로 퍼포먼스를 펼친다. 열기를 식히기 위해서는 가전제품 코너로 장소를 옮겨 수십대의 냉방 기기로 열기를 식히는 유쾌한 모습이 펼쳐진다.

뮤직비디오의 하이라이트는 물을 맞으며 펼치는 군무 신. 미야오 멤버들은 “지금까지 우리의 퍼포먼스 중 ‘버닝 업’이 가장 화려하다”고 강조했다. 손수건을 활용한 후렴구 댄스 브레이크도 감상 포인트다.

미야오 '버닝 업(BURNING UP)' 뮤직비디오. 더블랙레이블 제공

Run to you

숨이 멈춰도 돼

Oh I’ll give it all night and day

Got me burning Got me burning up

Tell the DJ turn it

Turn it, turn it up

Yeah you got me burning

Got me burning up

Can you make my body work, make it

Shake it, shake it, shake it

뜨겁게 I make it

모두 태워 bet it on me

멤버 가원은 ‘버닝 업’을 소개하며 “불타오르는 에너지의 결정체 같은 곡”이라고 자신했다. 안나 역시 “무엇보다 가장 핫한 곡이다. 처음 들었을 때부터 굉장히 강렬한 인상을 받았고, 그 자체로 우리의 에너지를 그대로 담은 노래”라고 애정을 표현했다.

‘버닝 업’은 냈다하면 대박을 터트리는 더블랙레이블 프로듀서진의 신곡이다. 크레딧에는 프로듀서 테디, 빈스, 24 등 익숙한 이름들이 눈에 띈다. 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST로 빌보드 핫100 신화를 쓰고 올데이 프로젝트, 전소미 등 소속 가수들의 음악에 힘을 싣고 있는 미디스의 손길이 미야오와 만나 보여준 시너지에도 기대가 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]