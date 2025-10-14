노래·댄스·전시까지…문화 축제 열린다

경륜 경주가 열리는 광명스피돔이 지역주민과 함께하는 문화축제의 장으로 변신한다. 서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 오는 18일부터 26일까지 광명스피돔 일원에서 ‘광명스피돔 문화한마당 은빛 날개 페스타 2025’를 개최한다.



이번 행사는 건전한 여가문화 조성과 지역사회와의 소통을 목표로 열린다. 첫날 18일 오후 2시부터 광명스피돔 페달광장 특설무대서 개막식과 함께 노래 경연대회가 진행된다. 광명스피돔 및 경륜·경정 지사 문화 교실 수강생 14개 팀이 참가해 열띤 경연을 펼칠 예정이다.

지난해 광명스피돔에서 열린 은빛 날개 페스타 댄스스포츠 공연

이외에도 건강 체조와 댄스스포츠, 오카리나, 통기타 연주 등 다양한 공연이 준비돼 있으며, 시민들을 위해 현장 경품 이벤트도 실시한다.

지난해 광명스피돔에서 열린 은빛 날개 페스타 전시 행사

축제 기간 광명스피돔 2층 라운지에서는 문화 교실 수강생들의 서예와 민화, 캘리그라피 등 50여점의 작품이 전시된다. 특히 광명시 장애인종합복지관과 광명문인협회 광명지부도 전시에 참여해 지역 문화 교류의 폭을 넓힐 예정이다.



경륜경정총괄본부 관계자는 “이번 행사는 시민들과 함께 즐기고 참여할 수 있는 열린 문화축제”라며 “앞으로도 광명스피돔이 지역주민과 함께하는 복합 문화 공간으로 발돋움할 수 있도록 다양한 프로그램을 발굴·확대하겠다”고 전했다.

