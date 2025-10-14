‘미혼’ 김용준 “이상형은 토끼상, 벌레 잘 잡는 女”

SG워너비의 멤버 김용준이 솔직한 이상형을 털어놨다.
14일 방송된 MBC FM4U 라디오 프로그램 ‘정오의 희망곡 김신영입니다’에는 김용준이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.
이날 방송에서 DJ 김신영은 “SG워너비 멤버 중 유일한 미혼이라고 들었다. ‘새 거’라는 표현까지 하더라”며 웃음을 자아냈다. 이에 김용준은 “맞다. 저만 순수 미혼”이라며 고개를 끄덕였다.
김신영이 “이상형 조건이 꽤 까다롭다고 들었다. 직접 말해달라”고 하자, 김용준은 “제가 방송에서 이야기한 게 있는데, 일단 키가 컸으면 좋겠다. 또 토끼상, 고양이상 비주얼이면 좋겠다”고 밝혔다.
이어 그는 “짧은 거리인데도 택시 타는 분들, 예를 들면 5~10분 거리도 걷지 않고 택시 타는 분들은 좀 별로다”며 현실적인 조건도 덧붙였다. 또한 “취미나 음식 취향, 웃음 코드가 잘 맞았으면 좋겠다. 무엇보다 저보다 한 가지라도 나은 점이 있는 사람이면 더 좋다”고 강조했다.
특히 그는 특이한 기준도 밝혔다. 김용준은 “제가 벌레 잘 잡는 사람을 좋아한다. 세상에서 벌레를 제일 무서워한다. 귀신은 안 무서운데 벌레나 곤충은 진짜 무섭다”며 솔직한 고백으로 웃음을 안겼다.
