‘세징야, 싸박, 이동경, 이유현’ 2025 9월 EA SPORTS 이달의선수상, 16일부터 팬투표 시작

사진=한국프로축구연맹 제공

2025시즌 9월 ‘EA SPORTS 이달의선수상’의 주인공을 선정하는 팬 투표가 16일부터 19일까지 4일간 실시된다.

‘EA SPORTS 이달의선수상’은 한국프로축구연맹과 K리그 공식 비디오게임 파트너 일렉트로닉아츠(Electronic Arts, 이하 'EA')가 함께 매달 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. 이는 K리그뿐만 아니라 프리미어리그, 라리가, 분데스리가, 리그앙 등 유럽 주요 리그에서도 수여하고 있다.

이달의선수상은 연맹 TSG기술위원회 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상으로, 2차 K리그 팬 투표(25%)와 EA FC온라인(이하 ‘FC온라인’) 유저 투표(15%)를 진행하고, 1, 2차 투표 결과를 합산하여 수상자를 결정한다.

이달의선수상 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼에 이달의선수상 패치 부착 등의 혜택이 제공된다.

9월 이달의선수상은 9월에 열린 K리그1 29라운드부터 31라운드까지 경기를 대상으로 했다. 그 결과 세징야(대구), 싸박(수원FC), 이동경(김천), 이유현(강원)이 후보에 올랐다.

대구 공격수 세징야는 9월에 열린 전 경기에 나서 1골 3도움을 기록했다. 29라운드 김천전에서는 2도움을 기록하며 팀의 2-1 승리를 이끌었고, 30라운드 대전전에서 1도움, 31라운드 울산전에서는 선제골을 넣으며 해당 경기 MOM에 선정되기도 했다.

수원FC 공격수 싸박은 29라운드 광주전에서 1골을 넣었고, 31라운드 제주전에서는 멀티골을 기록하며 팀의 4-3 대승을 이끌었다. 그 결과 싸박은 9월 한 달 동안 세 골을 넣는 뛰어난 활약을 펼쳤고 세달 연속 이달의선수상 후보, 두달 연속 이달의선수 선정의 기회를 얻게 됐다.

김천 미드필더 이동경은 29라운드 대구전에서 1골을 넣었고, 30라운드 전북전에서는 1도움을 기록하며 팀의 2-0 승리에 기여했다. 이어서 31라운드 포항전에서 1골 1도움을 기록하며 3-0 대승을 이끌었고 MOM, 라운드 베스트11에 드는 영예를 안았다.

강원 미드필더 이유현은 29라운드 서울전에서 선제골을 터뜨리며 3대2 승리에 기여했고, 빼어난 활약으로 이날 경기 MOM, 라운드 베스트11, 라운드 MVP에 선정됐다.

한편 이달의선수상 K리그 팬 투표는 K리그 공식 어플리케이션 ‘Kick’을 통해 참여할 수 있다. 팬 투표를 원하는 사람은 ‘Kick’ 어플리케이션에 회원가입 후 투표가 열리는 16일부터 19일까지 하루에 한 번씩 총 4회까지 투표할 수 있다. 같은 기간 진행되는 FC온라인 유저 투표는 한 아이디당 1회만 참여할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]