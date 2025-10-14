양세형, 이영자·김숙과 한솥밥

사진 = 방송인 양세형이 KBS2 예능 프로그램 '하이엔드 소금쟁이' 제작발표회에 참석한 모습. 뉴시스 제공

개그맨 양세형이 티엔엔터테인먼트에 새 둥지를 틀고 본격적인 활동에 박차를 가한다.

14일 티엔엔터테인먼트 측은 “여러 예능을 통해 활약 중인 양세형과 한 식구가 되어 기쁘다. 앞으로의 활동에도 많은 관심과 사랑 부탁드린다”고 전하며, 전속계약 체결 소식을 공식 발표했다.

2003년 SBS 공채 개그맨으로 데뷔한 양세형은 ‘웃찾사’의 인기 코너 ‘화상고’를 통해 유행어와 함께 대중에 눈도장을 찍었다. 이후 ‘코미디빅리그’, ‘강심장’, ‘무한도전’ 등 다양한 예능 프로그램에서 활약하며 입지를 굳혔다.

특히 그는 2017년 백상예술대상 TV 부문 남자 예능상, MBC 방송연예대상 우수상, 2018년 SBS 연예대상 최우수상, 2020년 한국PD대상 출연자상 등을 수상하며 예능인으로서 꾸준한 존재감을 보여왔다.

이번 계약을 통해 양세형은 이영자, 김숙, 홍진경, 붐, 장동민, 유세윤, 허경환, 홍현희, 제이쓴, 강재준, 이은형 등 다채로운 개성과 입담을 자랑하는 예능인들과 함께하게 됐다.

새 소속사에서의 새로운 시작이 그의 활동에 어떤 변화를 가져올지 귀추가 주목된다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

