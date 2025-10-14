‘태양♥’ 민효린, 하객룩 사진에 직접 입 열어…“엄마로서의 모습도 응원해달라”

사진= 온라인 커뮤니티 갈무리

가수 겸 배우 민효린이 오랜만에 모습을 드러내며, 직접 팬들에게 근황을 전했다.

민효린은 14일 자신의 SNS에 “안녕하세요 민효린이에요 엄마로서 지내는 저의 모습도 많이 응원해 주세요 날씨가 많이 쌀쌀해졌어요 모두 건강 유의하세요”라는 따뜻한 인사와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 민효린은 블랙 투피스 차림으로 거울 앞에서 셀카를 남기고 있다. 우아하면서도 단정한 스타일이 눈길을 끄는 가운데, 해당 착장은 그녀가 최근 참석한 지인의 결혼식에서 입은 이른바 하객룩으로 알려져 있다.

민효린은 지난 10일 남편 태양과 함께 사진작가 목정욱의 결혼식에 참석했다. 이후 온라인 커뮤니티를 통해 민효린의 당시 모습이 확산되며 화제를 모았다. 활동기 시절보다 다소 살이 오른 모습에 대해 누리꾼들의 반응은 엇갈렸지만, 대다수는 “살이 올라도 미모는 여전”, “엄마의 자연스러운 모습” 등 응원의 메시지를 보냈다.

한편 민효린은 2018년 빅뱅의 태양과 결혼해 아들을 출산하며 육아에 집중해왔다. 오랜 휴식기를 보내고 있는 가운데, 팬들은 그녀의 소소한 근황에도 큰 반응을 보이고 있다.

