“포항은 내 운명” 박태하 감독, 포항과 3년 재계약… 2028년까지 팀 지휘

박태하 포항 감독. 사진=포항 스틸러스 제공

프로축구 K리그1 포항 스틸러스 박태하 감독이 구단과 재계약했다.

포항은 14일 “구단 최초 원클럽맨 출신 감독인 박 감독과 3년 재계약을 체결했다”고 밝혔다. 박 감독은 2028년까지 포항을 이끈다.

박 감독은 1991년부터 2001년까지 포항에서만 선수 생활을 이어온 ‘포항의 상징’이다. 은퇴 후에는 포항과, 국가대표팀, FC서울, 중국 옌볜푸더 등에서 코치로 활약했다. 한국프로축구연맹 기술위원장을 거쳐 2024년 포항 지휘봉을 잡았다.

첫 해부터 성과를 냈다. 팀을 파이널 A그룹으로 이끌었다. 코리아컵에서는 우승컵을 들어 올렸다. 올 시즌에도 14일 현재 포항을 리그 4위에 올려놓으면서 안정적으로 팀을 지휘하고 있다.

박 감독은 “지난해 많은 걱정 속에 시작했지만, 시즌 말미 코리아컵 우승으로 팬분들께 기쁨을 드릴 수 있어 보람을 느꼈다. 남은 리그 6경기 최선을 다해 올 시즌을 잘 마무리하고 싶다”며 “재계약을 결정해 준 구단과 헌신적으로 뛰어주는 선수들에게 고맙다”고 소감을 전했다.

그러면서 “포항은 내 운명이라 생각한다. 젊은 시절을 이곳에서 보냈다. 지금도 포항에서 좋아하는 축구를 할 수 있다는 것 자체가 행복하다. 팬 여러분과 함께 이 행복을 계속 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]