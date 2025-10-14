국감까지 번진 ‘냉부해’ 공방…“JTBC 불러야”vs“尹도 유퀴즈 출연”

반상권 방송미디어통신위원회 위원장 직무대리가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 인사말을 하고 있다.[사진=뉴시스]

이재명 대통령 부부의 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’ 출연 공방이 국회 국정감사장까지 번졌다.



14일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 방송미디어통신위원회 대상 국정감사에서 국민의힘은 이 대통령이 국가정보자원관리원 화재 직후 예능에 출연한 것은 부적절하다며 JTBC를 증인으로 채택해야 한다고 주장했다. 더불어민주당은 윤석열 전 대통령의 예능 출연 사례를 언급하며 대치했다.

최수진 국민의힘 의원은 “국가전산망 화재로 인해 수습과 대응이 절실한 시기에 대통령이 예능프로그램에 출연한 것이 적절하냐”며 대통령의 출연 경위를 파악할 수 있도록 JTBC 증인을 채택해달라 요청했다. 최 의원은 “이번 추석 명절 이 대통령의 냉장고를 부탁해 출연으로 국민의 원성이 높다”며 “현행법상 편성의 자유와 독립은 보장돼야 하는데 그 과정에서 문제가 없었는지 조사해 주시길 바란다”고 강조했다. 반상권 방송미디어통신위원회 위원장 직무대리에게는 “냉장고를 부탁해는 톱스타들이 나오서 냉장고 속 재료를 갖고 요리를 하는 경연 프로그램인데 냉장고가 필요없는 대통령이 나와서 K푸드로 급조돼서 출연했다”며 이 대통령 출연 배경, 추석 특집 프로그램 편성 경위, 방송일 연기 과정 등에 대한 조사를 요청했다.

이주희 민주당 의원은 “그렇다면 윤석열 전 대통령이 유 퀴즈 온 더 블럭에도 출연했으니 tvN도 불러야 하나”라고 맞섰다. 최 의원을 향해 “자중해주길 바란다”고 하자 최형두 국민의힘 의원은 “국가재난 사태에 대통령이 예능에 출연하는 것과 (윤 전 대통령의 유퀴즈 출연은) 같은 게 아니지 않냐”고 반박했다.

이날 과방위 국정감사장에선 방송미디어통신위원회 설치법에 따른 방송통신위원회 폐지, 방송미디어통신위원회 신설을 두고도 공방이 이어졌다. 이훈기 민주당 의원은 “방통위가 3년 동안 윤석열 정권의 방송장악 도구로 쓰였기에 해체된 것”이라며 “방송 독립성을 지켜야 할 방통위 직원들이 그 과정에서 뭘 했는지 묻지 않을 수 없다”고 밝혔다. 반면 박정훈 국민의힘 의원은 “저희 의견을 제대로 반영한 적도 없고 독단적으로 법을 처리해 정부 구조를 바꿔놨다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

