최휘영 장관, 미등록 기획사 논란에 “관리 소홀…각종 조치할 것”

최휘영 문화체육관광부 장관이 14일 오전 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문체부에 대한 국정감사에서 답변하고 있다. [사진=뉴시스]

최휘영 문화체육관광부 장관이 취임 후 첫 국정감사에서 K-컬처 300조원 달성을 약속했다. 미등록 연예기획사 등에 대한 관리·감독 부실 지적에는 고개를 숙였다.



14일 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 문체부 국정감사에서 최 장관은 지난 7월 31일 취임 후 첫 국정감사에 참석했다. 최 장관은 모두발언에서 “K-컬처의 세계적 확산에도 영화·게임 등 산업 현장에서는 성장세 둔화와 위기를 말하고 있다”며 “문화산업은 지원이 아닌 투자의 대상으로 바라봐야 한다”고 밝혔다.

또 인공지능(AI) 대전환 가속에 맞추겠다며 “시대 변화를 따라가지 못하는 제도에 대해서는 서둘러 개혁과 혁신을 추진해야 한다. AI를 활용한 콘텐츠 제작 지원은 물론, 문화데이터 구축과 개방을 확대해 AI 시대에 적극 대응하겠다”고 강조했다. 주요 정책 방향으로 K 콘텐츠의 국가전략산업 집중 육성과 대규모 정책펀드 공급, 해외 자본 유치, 영상콘텐츠 제작비 세액공제 연장과 웹툰 세액공제 신설 등 세제 확대 등을 제시했다.

질의가 시작되자 넷플릭스 케이팝 데몬 헌터스 인기로 품절 대란을 일으키고 있는 국립중앙박물관의 대표 상품 브랜드 뮷즈(MU:DS)의 가품 논란이 도마 위에 올랐다. 배현진 국민의힘 의원은 “중국 온라인몰에서 까치와 호랑이 배지와 단청 키보드의 짝퉁이 중국 쇼핑몰에서 팔리고 있다”며 “문체부가 수백억원을 들여 저작권 보호기관을 운영하면서도 실질적 보호에 실패했다”고 비판했다.

최 장관은 “짝퉁 상품들을 보니 마음이 아프다”며 “지식재산권(IP) 보호는 콘텐츠 산업의 근간이 될 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “특히 전통을 활용한 콘텐츠는 반드시 IP화해서 보호해야 하며 짝퉁이 나오더라도 소비자들이 우리 것을 찾도록 프리미엄화 준비를 제대로 하겠다”고 답했다.

연예인 경호 과정에서 발생하는 과잉 대응과 최근 논란이 된 미등록 연예기획사 문제도 지적됐다. 민형배 더불어민주당 의원은 “10~20대 여성 팬을 상대로 일부 경호원이 난폭하게 제압하는 폭력적 행위를 반복하고 있다”며 “문체부가 경호 실태부터 조사해 현황을 파악하고 대책을 마련해야 한다”고 목소리를 높였다.

민 의원이 공개한 한 경호용역 계약서에는 우산 등 도구로 아티스트를 가리는 행위, 팬에게 플래시나 레이저를 비추는 행위 등이 현장 책임자의 판단에 따라 진행 가능하다는 조항이 명시됐다. 최 장관은 “상황을 인지하고 있으며 기획사에 협조 공문을 발송한 바 있다”며 “관련 가이드라인 마련을 추진하겠다”고 밝혔다.

최 장관은 미등록 연예기획사를 방치해온 관리 부실도 인정했다. 양문석 더불어민주당 의원은 “연예기획사가 K컬처 산업의 최전선에서 활동하고 있지만 대중문화예술기획업 미등록 기획사가 난립하고 있다”며 “등록된 기획사는 개인 2200개, 법인 4500개 수준이지만 규모별 분류도 없고 미등록 현황조차 파악되지 않고 있다”고 비판했다. 또 “2014년 제정된 대중문화예술산업발전법 이후 문체부는 단 한 차례도 실태조사를 하지 않았다”며 “미등록 기획사가 난립하는 상황에서 아이들에 대한 성추행 문제, 기본권에 대한 침해 문제, 노동 계약에 대한 문제들이 발생한다”고 덧붙였다.

최 장관은 “그동안 기획사에 대한 관리가 소홀했다고 생각한다”고 책임을 인정했다. 이어 “앞으로 K-컬처 300조원 시대를 이끌 기획사들에 대한 관리가 방만하게 운영된다면 큰일”이라며 “미등록 기획사를 등록으로 전환하도록 각종 조치를 실시해 (이들이) 제대로 된 행정 영역 안에 들어갈 수 있게 하겠다”고 약속했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]