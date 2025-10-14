그라비티 태국 지사, 연말 라그나로크 IP 오프라인 축제 개최

라그나로크 페스타 2025가 태국 방콕에서 열린다. 그라비티 제공

그라비티의 태국 지사인 그라비티 게임 테크(GGT)가 연말 라그나로크 IP 오프라인 축제를 연다.

그라비티는 오는 12월13일 라그나로크 페스타 2025를 태국 방콕에 위치한 엠스피어 UOB 라이브 홀에서 개최한다고 14일 밝혔다.

라그나로크 페스타 2025는 메인 스폰서인 원원(OneOne)과 함께 진행하는 오프라인 행사로 라그나로크 게임을 즐기는 전세계 유저들이 한자리에 모이는 축제다. 지난해 라그나로크 스타 2024에서 우승을 차지한 지역인 태국을 개최 장소로 선정했다.

이번 행사장은 라그나로크 속 마법의 도시 게펜을 메인 콘셉트로 장식되며, e스포츠 토너먼트 대회 무대와 액티비티 부스존으로 구성된다. e스포츠 대회는 4개 타이틀을 기반으로 라그나로크 스타 2025(ROS 2025), 라그나로크 온라인 클래식 챔피언십 2025(RCC 2025), 라그나로크 랜드버스 챔피언십 2025(ROLC 2025), 더 라그나로크 챔피언십 2025(TRC 2025) 대회를 각각 펼친다.

이와 함께 액티비티 부스존에서는 라그나로크 3, 라그나로크 M: 이너털 러브 2, 라그나로크: 더 뉴 월드, 라그나로크 어비스 등 론칭 예정인 신작을 포함한 총 17개의 라그나로크 IP 타이틀 부스를 마련해 게임 시연과 다양한 이벤트를 마련한다.

라그나로크 몬스터즈 샵에서는 이번 행사에서만 구매할 수 있는 한정 굿즈 상품도 판매하며 태국 인기 가수 공연, 라그나로크 코스프레, 포토존 등을 통해 다채로운 볼거리와 즐길 거리를 선사할 예정이다.

이재진 그라비티 게임 테크 COO는 “지난 라그나로크 페스타 2024에 이어 올해도 라그나로크를 사랑하는 전세계 유저들이 한자리에 모일 수 있는 축제 자리를 마련하게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “라그나로크 페스타 2025를 위해 방콕에 오실 유저분들께 다채로운 재미와 풍성한 혜택을 드릴 수 있도록 남은 기간 동안 최선을 다해 준비하겠다”고 전했다.

