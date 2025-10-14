최휘영 장관, 첫 국감 참석…“문화산업, 지원 아닌 투자 대상”

최휘영 문화체육관광부 장관이 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에 앞서 발언하고 있다. (공동취재)

최휘영 문화체육관광부 장관은 “K-컬처의 세계적 확산으로 그 어느 때보다 문화국가로서의 위상이 높아졌다. 하지만 영화, 게임 등 산업 현장에서는 성장세 둔화와 위기를 말하고 있다”고 밝혔다.

최 장관은 14일 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 문체부 국정감사 모두발언에서 “문화산업은 지원이 아닌 투자의 대상으로 바라봐야 한다”고 진단하며 이같이 밝혔다.

최 장관은 “K-컬처의 토대인 예술의 많은 예술가들이 창작활동 만으로 생계를 유지하기 어렵고, 사회보장의 사각지대 속에 놓여 있다”며 “K-컬처 300조 이상을 만드는 미래 성장산업으로 육성하고, 그 기초와 토대가 되는 문화예술 생태계를 탄탄하게 만들어 나가야 한다”고 짚었다.

인공지능(AI) 대전환 가속화에 맞춰 “시대 변화를 따라가지 못하는 제도에 대해서는 서둘러 개혁과 혁신을 추진해야 한다. AI를 활용한 콘텐츠 제작 지원은 물론, 문화데이터 구축과 개방을 확대해 AI 시대에 적극 대응하겠다”고 강조했다.

방한 관광객 3천만명 시대 조기 달성을 위해 관광 전략을 정비하겠다는 입장도 밝혔다. 최 장관은 “방한 관광 시장은 올해 역대 최고치를 넘길 것으로 전망되고 있다. 하지만 10년 전 우리와 비슷한 수준이었던 일본은 우리보다 2배 이상 성장하고 있다”며 “방한 관광 시장 전반을 점검해 새로운 관광 전략을 강구해야 한다. K-컬처가 이끌어주는 기회를 잘 활용한다면, 우리도 3천만 이상으로 충분히 도약할 수 있을 것”이라고 말했다.



K-콘텐츠를 국가전략산업으로 집중 육성하기 위해 “콘텐츠산업에 자금이 돌 수 있도록 정책펀드를 대규모로 공급하고, 해외자본도 대거 끌고 오겠다”고 했다. 또한 “대중문화교류위원회를 통해 민관이 함께 머리를 맞대고 실질적인 과제를 찾아 해결하겠다”며 “영화산업의 위기에 대응해 중예산 영화에 대한 지원을 확대하고 있고, 주춤하는 게임 수출을 다시 성장세로 전환 시키기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

최 장관은 “전 세계와 더 적극적으로 소통하며 K-컬처의 도약을 통해 문화강국의 위상을 더 높이겠다”고 강조했다. 최 장관은 “해외 수출기관을 한데 모은 코리아센터를 확대하고, 콘텐츠 수출을 돕는 비즈니스센터도 30개소로 늘리겠다”며 “K-뷰티, K-푸드, K-패션 등 한류연관산업도 더 확산될 수 있도록 관계 부처와 함께 한류 연관산업 기본계획을 수립하고, 한류 박람회 등 홍보지원을 강화하겠다”고 덧붙였다.

국민 문화 향유 확대와 지역 문화 격차 해소 방안으로는 “저소득층 대상의 통합문화이용권과 청년 문화예술패스 등 보편적 문화향유를 위한 다양한 정책을 펴고 있다”며 “지난해 말 선정된 13개 문화도시, 문화선도산단 조성도 차질없이 추진하고 있으며, 2026년 개관 예정인 국립충주박물관 등 국립문화시설 건립도 예정된 일정대로 진행하고 있다. 한국어의 글로벌 확산을 위한 세종학당도 계속 확대하고 있고, 전통문화를 산업화하여 육성하기 위한 다양한 지원사업도 추진하고 있다”고 설명했다.

최 장관은 지난 7월 31일 취임 후 첫 국정감사에 참석했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]