다크비, GK·이찬 작사·작곡 참여…미니 9집 트랙리스트 공개

그룹 다크비(DKB)가 오는 23일 미니 9집 'Emotion' 발매를 확정지은 가운데 트랙리스트를 전격 공개하며 컴백 열기를 고조시켰다.

브레이브엔터테인먼트 소속 다크비는 오늘(14일) 공식 SNS를 통해 미니 9집 'Emotion' 트랙리스트를 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.

공개된 트랙리스트에 따르면 이번 미니 9집에는 타이틀곡 'Irony'를 포함해 'Snake', 'Weekend', 'Cinderella', 'Hello, Goodbye(Rollercoaster)'까지 총 5곡이 수록되며 약 1년 3개월 만에 돌아오는 다크비가 이번 신보를 통해 어떤 새로운 감동과 퍼포먼스를 선사할지 팬들의 관심이 집중되고 있다.

특히 다크비가 작사, 작곡, 안무 창작까지 모두 가능한 '올라운더' 그룹인 만큼 이번 앨범 역시 멤버들의 참여가 눈에 띄고 있다. 이번 앨범의 타이틀곡 'Irony'는 작사에 용감한형제, GK가, 작곡에는 용감한형제, JS, GK가 참여하며 다크비만의 색깔을 녹여내 완성도를 더했다.

수록곡 'Snake'는 멤버 이찬이 작사와 작곡에 참여, 'Weekend' 역시 GK와 이찬이 작사 및 작곡에 참여했다. 또한 이번 미니 9집의 5곡 중 3곡에서 멤버들이 작사 혹은 작곡에 이름을 올리며 적극적으로 참여한 만큼 한층 진화한 음악적 성장을 증명할 것으로 기대된다.

발표하는 앨범마다 커리어 하이를 갱신하며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 입증하고 있는 다크비는 오는 23일 발매하는 미니 9집을 통해 사랑이라는 감정의 변화를 다크비만의 색채로 녹여내 다채로운 감정선과 폭넓어진 장르적 스펙트럼으로 글로벌 팬들에게 강렬한 인상을 남길 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

