데뷔 23년차, 변함없는 미모… 김재중, 메디힐 글로벌 모델 발탁

김재중이 더마 브랜드 메디힐의 글로벌 모델로 발탁됐다.

메디힐은 지난 10일 공식 SNS를 통해 ‘게스 후(GUESS WHO)’ 이미지를 공개, 팬들의 기대감을 높인 바 있다. 이후 지난 13일 공식적으로 브랜드 모델의 새로운 주인공으로 김재중을 공개해 뜨거운 반응이 이어졌다.

메디힐은 대표적인 K-더마 브랜드다. 대표 제품인 피부 효능별 패드 및 마스크팩을 비롯해 높은 품질의 제품들로 글로벌 시장에서 많은 사랑을 받고 있다.

김재중은 한국을 뛰어 넘어 아시아를 대표하는 케이팝 아티스트다. 가수 외에도 예능, 연기, 프로듀서 등 다방면에서 활약하며 다양한 연령대에서 탄탄한 팬덤을 보유 중이다.

메디힐 측은 “김재중은 데뷔 23년 차임에도 변함없는 비주얼을 보여주고 있고, 보다 다채로운 매력을 그려내는 아티스트”라며 “장기간 사랑받는 메디힐의 이미지와 부합해 모델로 발탁했다. 더욱 다양한 모습으로 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

