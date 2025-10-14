“기술, 예술로 잇다” 국립현대미술관, LG전자와 손잡고 참여형 콘서트 29일 개최

‘커넥티드: 기술, 예술로 잇다’ 포스터

국립현대미술관이 LG전자와 손잡고 현대미술과 기술이 어우러진 콘서트를 연다.

국립현대미술관은 LG전자와 오는 29일 오후 6시 서울 종로구 국립현대미술관 서울 야외 미술관마당에서 대국민 참여 콘서트 ‘커넥티드: 기술, 예술로 잇다’를 개최한다고 14일 밝혔다.

이 콘서트는 연결을 주제로 현대미술과 기술을 결합해 사람과 사람, 사회와 개인, 현실과 가상 모두를 연결하고자 하는 메시지를 담았다. 서울관 야외 미술관마당에서 전 세대 누구나 참여할 수 있는 다채로운 프로그램을 선보인다.

1부 토크 콘서트에서는 ‘인공지능(AI) 기술과 예술이 어떻게 연결될 수 있을까’를 주제로 분야별 전문가들의 발제와 토론이 이어진다. 공학박사이면서 앰비언트 음악, 영화·전시 음악감독 등 다방면에서 활약하고 있는 루시드폴이 모더레이터를 맡았고 카이스트 문화기술대학원 교수이자 아트앤테크놀로지(KATEC) 센터장인 이진준이 기조 발표에 나선다. 또 LG전자 인공지능연구소 최호영 팀장, 패션 디자이너 한나신, 국립현대미술관 홍이지 학예연구사 주제 발표가 이어진다. 마지막으로 현재 대두되고 있는 AI 이슈들과 미래 가능성을 주제로 참여자 토론이 진행된다.



야외 스탠딩 공연으로 펼쳐지는 2부 라이브 콘서트는 사운드, 예술, 기술 커넥티드를 주제로 미술관마당 무대에서 진행된다. 첫 순서로 아티스트 수민의 라이브 공연 무대를 선보인다. 이어 전자음악가 키라라의 DJ 퍼포먼스, 밴드 글렌체크가 대미를 장식한다.

매월 마지막 주 수요일인 오는 29일 행사 당일은 서울관의 모든 전시를 무료로 관람할 수 있다. 아가몬 대백과: 외부 유출본, LG전자가 후원하는 김창열전 및 MMCA 서울 상설전 한국현대미술 하이라이트, 올해의 작가상 2025, 마음_봄 등의 전시를 볼 수 있다.

김성희 국립현대미술관장은 “미술관은 사회와 예술을 연결하는 통로이자 놀이터로 LG전자와 협력해 문화행사를 열게 돼 기쁘게 생각한다”며 “예술, 기술, 문화, 세대, 성별을 연결하는 연대의 장소로서 미술관의 역할을 다하며 함께 소통하고 즐기는 모두의 축제가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

