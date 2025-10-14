장원영, 후드만 걸쳐도 ‘인형美’[스타★샷]

아이브 멤버 장원영이 영국 런던에서도 빛나는 미모로 시선을 사로잡았다.

장원영은 14일 자신의 개인 SNS에 “A short stop in London still filled up my camera roll”(짧게 들른 런던에서도 카메라 롤이 가득 찼다)라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 패션쇼 참석차 런던을 방문한 장원영이 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 그는 회색 후드 집업에 롱 원피스를 매치한 편안한 스타일링에도 불구하고, 늘씬한 비율과 독보적인 분위기로 시선을 끌었다.

특히 공중전화 부스나 호숫가 등 평범한 장소에서도 장원영 특유의 조각 같은 이목구비와 우아한 아우라가 더해져 마치 영화 속 한 장면을 연상케 했다.

한편 장원영이 속한 그룹 아이브는 오는 10월 31일부터 11월 2일까지, 총 3일간 서울 KSPO DOME에서 새로운 월드투어 ‘SHOW WHAT I AM(쇼 왓 아이 엠)’을 개최할 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]