한국안전심사원, 박진흥 부이사장 신규 선임

사진=한국안전심사원(KSA)

한국안전심사원(KSA)은 박진흥 씨를 신임 부이사장으로 선임했다고 14일 밝혔다.

한국안전심사원은 행정안전부가 지정한 어린이놀이시설 안전관리지원기관으로 이번 인사를 통해 조직의 전문성과 경쟁력을 한층 강화할 것으로 기대된다.

한국안전심사원 측은 "신임 박진흥 부이사장은 해박한 전문지식과 뛰어난 업무추진력을 겸비했으며, 기관에 대한 높은 이해도와 합리적인 성품을 바탕으로 조직 내 소통과 혁신을 이끌어낼 적임자"라고 선임 배경을 설명했다.

박진흥 부이사장은 취임 소감을 통해 "사람중시 경영, 비즈니스마인드 제고, 청렴 및 공정경영, 소통 활성화라는 네 가지 방향을 갖고 KSA를 더 나은 안전관리지원기관으로 발전시키는 데 기여하겠다"며 "이를 통해 기업

경쟁력을 높이고 국민의 안전과 국가 산업발전을 지원하는 KSA의 소임을 다할 것"이라고 포부를 밝혔다.

한편, 한국안전심사원은 어린이놀이시설의 체계적인 안전관리를 통해 어린이들이 안심하고 놀 수 있는 환경 조성에 앞장서고 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]