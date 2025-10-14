“대사만 1000회 반복” 김우빈, 아랍어 연기의 비결

‘다 이루어질지니’ 김우빈의 아랍어 연기가 호평을 얻고 있다.

넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈)가 감정 결여 인간 가영(수지)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디. 김우빈이 기존에 없던 독보적인 캐릭터를 탄생시키며 전 세계 시청자의 마음을 사로잡고 있는 가운데, 그의 아랍어 연기를 향한 노력이 화제다.

김우빈은 이국적인 존재인 지니의 매력을 살리기 위해 아랍어 대사 연습에 많은 공을 들였다. 소속사에 따르면 촬영에 들어가기 전 수개월 동안 아랍어 녹음본을 대사 한 줄당 천 회 이상 반복해 듣는가 하면, 화보 촬영장 등에서도 잠깐의 대기시간이나 쉬는 시간이 주어질 때마다 홀로 녹음본을 들으며 연습에 매진하는 모습이 인상적이었다는 후문이다.

뿐만 아니라 지니의 위엄과 짙은 감정을 동굴 같은 목소리와 뉘앙스에 자연스럽게 담아내기 위해 발음의 높낮이까지 디테일하게 살리는 데 집중했고, 촬영 현장에서도 아랍어 선생님의 도움을 받아 대사를 숙지하는 등 끊임없는 노력을 보였다고 알려진다.

아랍어 대사뿐만 아니라 김우빈은 비주얼 변신과 액션 연기에도 노력을 아끼지 않았다. 허리까지 길게 늘어뜨린 장발 분장부터 여러 겹을 겹쳐 입는 이국적인 중동 의상도 매 촬영 흐트러짐 없이 소화하며 마치 천일야화 속에서 튀어나온 듯한 압도적인 비주얼을 완성했다. 여기에 생동감 넘치는 고난도 와이어 액션까지, 사전 훈련과 더불어 그린 스크린 앞에서도 철저한 몰입력을 보여줬다.

이처럼 수개월에 걸친 아랍어 대사 연습부터 과감한 비주얼 변화, 액션 연기에 이르기까지 전방위적인 노력으로 지니 캐릭터에 숨을 불어넣은 김우빈에 전 세계 시청자들의 관심이 모이고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]