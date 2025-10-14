‘욱동이’ 팝업, 신촌서 만난다…“욱동이 일상 공개”

배우 이동욱의 캐릭터 ‘욱동이(WOOKDONG)’ 팝업 스토어가 또 한 번 열린다.

14일 킹콩 by 스타쉽은 오는 24일부터 30일까지 현대백화점 신촌점 U-PLEX에서 진행되는 이동욱 공식 캐릭터 ‘욱동이(WOOKDONG)’의 팝업 스토어 ‘WOOKDONG’s Home Sweet Home’의 오픈 소식과 함께 포스터를 공개했다. 이동욱은 많은 글로벌 팬들의 사랑 속에 3년 연속으로 캐릭터 팝업 스토어를 개최, 뜨거운 인기를 입증하고 있다.

이동욱의 공식 캐릭터 ‘욱동이’는 복숭아를 좋아하는 아기 백사자로, 하얀 피부와 큰 눈, 볼 위의 점 등 얼굴의 세세한 부분부터 좋아하는 과일과 취미까지 이동욱을 쏙 빼닮은 캐릭터다. 공개된 포스터에는 유치원에서 돌아온 욱동이가 집에서 보내는 아기자기한 일상이 담겨있다. 열심히 청소하는 욱동이의 기특한 모습부터 목욕 후 빨랫줄에 대롱대롱 매달리고 침대에서 새근새근 잠든 얼굴까지, 귀여운 욱동이의 일상을 보여준다.

이번 욱동이 팝업 스토어 ‘WOOKDONG’s Home Sweet Home’은 욱동이의 집을 테마로 구성된다. 거실부터 욕실, 침실 등 욱동이가 일상을 보내는 공간은 포토 스폿과 다양한 이벤트가 마련되어 있어 방문자들에게 즐거움을 선사할 예정이다.

뿐만 아니라, 테마에 어울리는 MD는 물론 매일 욱동이와 함께할 수 있는 다채로운 키링 MD가 판매된다. 특히, 이번 팝업 스토어에서는 색다른 욱동이 인형의 첫 공개가 예정되어 있어 팬들의 기대감을 더욱 끌어올린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]