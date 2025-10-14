‘EYES CLOSED’ 지수, 스포티파이 10억 스트리밍 달성

그룹 블랙핑크 지수가 솔로곡 'EYES CLOSED'로 글로벌 화제성을 올킬하고 있다.

지수가 지난 10일 오후 1시(한국 시간) 공개한 새 싱글 'EYES CLOSED(아이즈 클로즈드)' 뮤직비디오는 전 세계 74개국의 유튜브 뮤직 월드와이드 트렌딩 1위를 달성했다.

'EYES CLOSED' 음원은 스포티파이 톱 송즈 글로벌(Top Songs Global) 21위로 진입했으며, 32개국 데일리 톱 송 차트에서 높은 순위를 기록했다. 또한, 아이튠즈에서도 40개국 톱 싱글 차트 1위, 중국 QQ뮤직과 쿠고우(KuGou) 데일리 셀링 싱글 1위에 오르는 등 국내외 주요 음원 플랫폼을 휩쓸고 있다.

이번 'EYES CLOSED' 발매를 기점으로 지수는 스포티파이에서 전체 발매곡(솔로 기준) 통합 10억 스트리밍을 돌파했다. 이는 단 8곡으로 925일 만에 달성한 것으로, 한국 여성 솔로 아티스트 중 역대 최단 기간에 달성한 성과다.

'EYES CLOSED'는 상처를 겪은 두 사람이 다시 사랑을 선택하는 이야기를 담은 곡이다. 영국 보이밴드 원디렉션 출신의 팝 스타 ZAYN(제인)이 피처링으로 참여해 지수와 색다른 케미스트리를 구현했다. 두 사람의 감각적인 음색 시너지는 물론, 우주를 배경으로 한 뮤직비디오 속 신비로운 영상미도 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

솔로 아티스트로서 지수는 이번 'EYES CLOSED'에서 매력적인 음색을 담아내고, ZAYN과 컬래버레이션이라는 새로운 시도까지 보여주는 등 꾸준한 발전을 꾀하고 있다. 이에 많은 리스너와 국내외 음악 전문 매체들도 'EYES CLOSED'에 호평을 보내고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

