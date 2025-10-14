진조크루, 日 고세 에잇록스와 ‘2025 한일축제한마당’ 합동무대 성료

한일 국교 정상화 60주년이자 ‘한일축제한마당’ 20주년을 기념하는 대규모 문화교류 축제가 지난 12일 서울 코엑스에서 성황리에 개최됐다.

이번 행사는 양국 시민이 함께 참여해 문화를 나누는 최대 규모의 한일 교류의 장으로, 음악·춤·전통 등 다양한 프로그램이 펼쳐졌다.

이날 축제에서는 세계적인 비보잉팀 진조크루(Jinjo Crew)와 일본의 D리그 대표팀 고세 에잇록스(KOSÉ 8ROCKS)가 선보인 특별 합동 공연이 펼쳐져 관객들의 뜨거운 호응을 얻었다. 두 팀은 힙합과 스트리트 댄스를 중심으로 한 완성도 높은 무대를 통해 한일 양국의 열정과 우정을 예술로 표현했다.

현장을 찾은 관객들은 “브레이킹의 다이내믹한 에너지가 인상적이었고, 양국의 젊은 세대가 하나가 된 무대였다”며 “문화로 이어지는 한일 교류의 새로운 가능성을 느꼈다”고 밝혔다. 단순히 퍼포먼스를 넘어 양국 젊은 세대가 예술을 통해 소통하고 상호 존중을 나누는 의미 있는 시도로 평가받고 있다.

이번 행사는 일본국제교류기금(JAPAN FOUNDATION)이 고세 에잇록스 팀을 한국에 초청한 것이 계기가 되었고, 이전부터 진조크루와 멤버간 교류를 해 온 고세 에잇록스가 한일 교류의 상징적 협력 상대로 한국을 대표하는 진조크루를 직접 선택해 합동 무대가 완성됐다.

두 팀은 지난 11일 공동 워크숍에 이어 12일에는 합동 공연 및 친선배틀을 함께 진행하며, 한일 브레이킹 문화의 교류를 실질적으로 확장하는 계기를 마련했다.

진조크루는 일본 NTV의 인기 프로그램 ‘더 댄스데이(The Dance Day)’를 비롯해 다양한 일본 내 방송 및 공연 활동에도 참여해 현지에서 대한민국을 대표하는 비보이 팀으로 인지도를 높였고, 향후 일본에서 활발한 활동이 기대된다.

