故 설리 6주기에 정치 게시물? 친오빠 SNS 논란

故 설리의 친오빠 최 모 씨가 자신의 SNS 게시물로 인해 비판을 받고 있다.

최 씨는 14일 자신의 계정에 “사랑하는 것은 나의 불행을 감수하는 것이라 생각한다”는 문구와 함께, 고인이 된 설리와 미국 보수주의 인물 찰리 커크의 사진을 잇따라 업로드했다.

또한 그는 “사랑하는 나의 동생의 기일과 미국을 너무 사랑했던 청년 찰리 커크의 탄생일을 기립니다. 이 게시물이 테러 당할 시 당신들의 성역은 개박살이 날 거예요. 나를 자극하지 마세요”라는 글을 남기며 강한 어조의 경고성 메시지도 덧붙였다.

이에 대해 설리의 팬들은 즉각 반응했다. SNS와 커뮤니티 등에는 “정치적 의견에 설리를 포함시키는 건 그만둬라”, “설리를 그리워하는 모든 팬들을 존중해 달라” 등의 비판이 이어졌다.

한편, 설리는 2005년 드라마 ‘서동요’로 아역으로 데뷔한 뒤, 2009년 그룹 에프엑스(f(x)) 멤버로 활동하며 ‘라차타’, ‘첫사랑니’ 등 다수의 히트곡을 통해 큰 사랑을 받았다. 2015년 팀 탈퇴 후 배우로 전향해 영화 ‘해적: 바다로 간 산적’, ‘리얼’ 등에 출연했다. 설리는 2019년 10월 14일, 향년 25세로 생을 마감해 많은 이들의 슬픔을 샀다.

한편, 최 씨가 함께 언급한 찰리 커크는 미국의 보수 정치 단체 터닝포인트 USA의 설립자로 트럼프 대통령을 지지한 우파 정치인이다. 그는 지난달 10일 미국 유타 소재 한 대학교에서 열린 행사 중 총격으로 사망했다.

