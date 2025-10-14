엔믹스, ‘아티스트 언박싱’서 첫 정규 비하인드 공개

첫 정규 앨범으로 돌아온 육각형 걸그룹 NMIXX(엔믹스)가 플로(FLO) ‘아티스트 언박싱’을 통해 첫 정규 앨범의 다채로운 음악 세계와 특별한 비하인드를 전한다.

‘아티스트 언박싱’은 아티스트가 직접 자신의 음악을 소개하며 수록곡의 매력을 하나씩 ‘언박싱’해 나가는 플로만의 독자적인 콘텐츠다. 오늘(14일) 오후 6시부터 플로 앱 내 팝업과 배너를 통해 만나볼 수 있는 이번 편에서는 엔믹스가 첫 정규 앨범 ‘Blue Valentine(블루 밸런타인)’을 직접 소개하며, 앨범 감상의 디테일과 놓치지 말아야 할 포인트를 팬들과 함께 나눈다.

이번 앨범은 타이틀곡 ‘Blue Valentine’을 중심으로, 해원, 릴리의 작사 참여곡 'PODIUM', 'Crush On You', 'Reality Hurts', 데뷔곡 ‘O.O’를 새롭게 해석한 ‘O.O Part 1 (Baila)’, ‘O.O Part 2 (Superhero)’, 그리고 ‘Phoenix’, ‘Game Face’, ‘Shape of Love’ 등 총 12곡이 수록돼 엔믹스만의 폭넓은 음악 스펙트럼을 확인할 수 있다.

엔믹스는 ‘아티스트 언박싱’을 통해 이번 앨범과 어울리는 색깔, 타이틀곡을 가장 잘 즐길 수 있는 시간 등 앨범을 향한 멤버들의 진솔하고도 생생한 이야기를 직접 들려준다. 플로는 여기에 엔믹스의 친필 메시지와 사인을 담은 스페셜 무빙 폴라로이드를 단독 공개해 팬들에게 더욱 특별한 경험을 전할 예정이다.



드림어스컴퍼니 음악 플랫폼 플로의 ‘아티스트 언박싱’은 지금까지 루시(LUCY), 킥플립(KickFlip), 프로미스나인(fromis_9), 앳하트(AtHeart), 웬디(WENDY), 우즈(WOODZ) 등 다양한 아티스트의 참여를 통해 꾸준한 화제를 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]