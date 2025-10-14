‘활동중단’ 지예은, 번아웃 아닌 갑상선 기능 저하였다…소속사 “개인 의료정보”

사진 = 배우 지예은이 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 제4회 청룡시리즈어워즈에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 지예은이 갑상선 기능 저하로 인해 잠정적으로 활동을 멈췄다.

14일 소속사 씨피엔터테인먼트는 지예은의 건강 상태와 관련해 “개인 의료 정보로 정확한 확인이 어려운 점 양해 부탁드린다”고 입장을 전했다.

지예은은 지난 8월 건강상의 이유로 활동을 중단했으며, 당시 병명을 공개하지 않았지만 이후 갑상선 기능 저하 판정을 받고 의료진의 권고에 따라 휴식과 약물 치료를 병행 중인 것으로 알려졌다.

이에 대해 유재석은 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 12일 방송에서 그녀의 빈자리를 언급하며 “지금 쉬는 이유가 번아웃과 관련된 것은 전혀 아니다. 건강검진 결과에서 치료를 요하기 때문에 쉬는 것이다. 치료를 마치면 바로 복귀할 것”이라고 전했다.

현재 지예은은 치료에 집중하며 회복에 전념하고 있으며, 향후 복귀 시점은 건강 상태에 따라 결정될 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

