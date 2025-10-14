이찬원, “나이 많습니다” 이낙준 돌직구에도 예쁜 함박 미소 (‘셀럽병사’)

KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'에서는 스페셜 게스트로 배우 박은혜가 함께한 가운데, 이찬원이 태어나기도 전 명곡 '잊혀진 계절'을 부르며 나이 논란에 휩싸인다.

14일(오늘) 방송될 KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'에선 스페셜 게스트로 함께한 박은혜가 "어릴 때부터 동경하던 분들의 이야기를 하게 됐다. 그리고 10월 방송인데, 꼭 기억해야 할 것이 있다. 그 이야기를 할 수 있을 것 같아 설렌다"며 이야기의 포문을 열었다. 이찬원은 "제게 10월은 직속 선배이신 이용 선배님의 노래다"라면서 가수 이용의 '잊혀진 계절' 한 소절을 즉석에서 불렀다. 그러자 박은혜는 "그 노래를 기억하실 나이냐"면서 화들짝 놀랐다. 이찬원은 "그렇지는 않지만, 저희 직계 선배시니까 기억한다"고 즉답했다. 옆에서 지켜보던 이낙준은 "나이 많습니다..."라면서 이찬원을 저격하며 다시 한번 '나이 논란'을 수면 위로 올렸다.

한편, 암을 극복한 유방암 전문의인 박경화 교수와 함께 3천여 년 전부터 기록되어 있던 병 '유방암'에 대해 알아본다. '영원한 줄리엣' 올리비아 허시(핫세)와 '카사블랑카'의 여주인공 잉그리드 버그만, 세계에서 가장 영향력 있는 100인에 이름을 올린 안젤리나 졸리 등 할리우드 스타들의 유방암 사례를 이들의 일생과 함께 되짚어본다.

