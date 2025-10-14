‘20일 컴백’ 하츠투하츠, 이 미모 실화냐

하츠투하츠(Hearts2Hearts, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 첫 미니앨범의 수록곡 ‘Flutter’(플러터)로 로맨틱한 시티 팝을 선사한다.

하츠투하츠 첫 미니앨범 ‘FOCUS’(포커스)에 수록된 ‘Flutter’는 스트링과 혼, 따뜻한 키보드 사운드가 조화를 이룬 시티 팝 장르의 곡으로, 부드러운 보컬과 풍성한 화성이 곡 특유의 로맨틱한 분위기를 배가하며, 주저하는 상대방에게 먼저 마음을 건네는 내용의 가사가 설렘을 자아낸다.

특히 이번 타이틀 곡 ‘FOCUS’의 가사를 쓴 KENZIE(켄지)가 ‘Flutter’도 작사한 것은 물론, KENZIE와 Andrew Choi(앤드류 최) 등 작곡팀 KZLAB이 작곡해 하츠투하츠만의 감성을 듬뿍 담은 신곡을 만날 수 있다.

또한 하츠투하츠는 오늘(14일) 각종 공식 SNS를 통해 이번 앨범의 티저 이미지를 오픈, 하늘색 및 하트 오브제를 중심으로 다양한 대칭 구도와 멤버들의 다채로운 비주얼을 선보여 컴백 기대감을 더욱 높이는 중이다.

한편, 하츠투하츠 첫 미니앨범 ‘FOCUS’는 타이틀 곡 ‘FOCUS’를 포함한 총 6곡으로 구성되어 있으며, 10월 20일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

