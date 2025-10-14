‘운동도 화보다’ 권나라, 올블랙 필라테스룩에 드러난 탄탄한 바디라인[스타★샷]

배우 권나라가 운동 중인 모습을 담은 근황 사진으로 눈길을 끌고 있다.

권나라는 13일 오후 자신의 인스타그램을 통해 필라테스 스튜디오에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 권나라는 올블랙 슬리브리스 탑과 쇼츠를 매치해 필라테스에 집중하는 모습을 보여줬다. 운동 중에도 돋보이는 탄탄한 팔 라인과 군더더기 없는 몸매가 인상적이며, 머리를 자연스럽게 묶는 장면조차 마치 화보 같은 분위기를 자아낸다.

또한 필라테스 기구 위에서 스트레칭하는 모습에서는 뛰어난 유연성과 안정된 균형감이 고스란히 드러났고, 운동을 마친 뒤 의자에 앉아 휴식하는 순간에는 청순함과 카리스마가 공존하는 독보적인 아우라를 풍겼다.

사진을 접한 누리꾼들은 “꾸준한 관리의 결과가 느껴진다”, “운동도 우아하게 하는 나라 언니”, “건강미가 물씬 난다” 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보였다.

한편 권나라는 현재 차기작을 검토 중에 있다.

