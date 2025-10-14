결혼 발표와 2세 계획을 전하며 연일 이슈를 모으고 있는 개그맨 윤정수가 이번에는 무려 16kg 감량 소식을 전하며 또 한 번 화제를 모으고 있다.

윤정수는 최근 105kg의 체중에서 89kg으로 무려 16kg 다이어트에 성공한 모습을 공개했다. 그는 "다이어트를 시작할 때는 정수 아저씨였는데 지금은 결혼 발표를 하고 나서 누군가의 오빠가 됐다"며 근황을 전한 바 있다.

체중 감량 전에는 부스스한 모습으로 일어나 제로 콜라와 나초로 아침을 시작했던 윤정수다. 다이어트 후 한층 날씬해진 모습으로 예비 신부 원진서와의 알콩달콩 '꽁냥 케미'를 선보이며 확 달라진 근황을 전했다.

윤정수는 "복부 사이즈가 14cm나 줄었다. 운동을 한 것도 아니고 하루 세 끼를 다 챙겨 먹는데 살이 빠지는 것을 보니 너무 신기했다"며 "살이 찌는 이유와 빠지는 방법에 대해 담당 컨설턴트가 명확하게 설명을 해 줘서 너무 쉽고 편하게 다이어트를 할 수 있는 것 같다"라며 16kg 감량에 대한 소감을 전했다.

그는 쥬비스다이어트의 도움을 받아 체중 감량을 하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 "오는 11월 말 결혼식전까지 확실하게 체중을 더 감량하고 멋진 새신랑이 모습을 선보이고 싶다"며 추가 감량을 예고했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]