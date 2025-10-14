아홉, 가을 컴백대전 합류…11월4일 ‘The Passage’ 발매

그룹 아홉(AHOF)이 새 앨범으로 '괴물 신인' 입지를 굳히기에 나선다.

14일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 아홉(AHOF·스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)은 오는 11월 4일 두 번째 미니앨범 'The Passage(더 패시지)'를 발매하고 데뷔 첫 컴백에 나선다.

함께 공개된 커밍순 포스터는 브라운 컬러의 거친 질감이 돋보인다. 이미지에 담겨있는 새 앨범명과 발매 일시 문구는 글로벌 팬들의 설렘 지수를 한껏 끌어올린다.

아홉(AHOF)의 신보는 지난 7월 첫 번째 미니앨범 'WHO WE ARE(후 위 아)' 발매 후 약 4개월 만이다. 데뷔와 동시에 각종 기록 경신하며 '괴물 신인'으로 급부상한 아홉(AHOF). 이들은 전작의 기세를 이어가 연타 히트에 도전한다.

데뷔 당시 아홉(AHOF)은 비주얼과 실력뿐만 아니라 '진심'을 담은 음악으로도 주목받았다. 이들은 불완전함 속에서 피어난 가능성을 노래하며 완전함을 향해 나아가는 청춘 서사를 확립했다. 이에 이들의 두 번째 이야기에도 관심이 쏠린다. 'The Passage'를 통해 아홉 멤버는 어떤 행로를 걸어 나갈까. 새로운 음악과 퍼포먼스로 또 한 번 K팝 팬들의 눈과 귀를 즐겁게 할 아홉(AHOF)에 벌써부터 기대가 모인다.

아홉(AHOF)은 'K팝 명예의 전당'에 오른다는 포부를 품고 출사표를 던진 그룹이다. 이들은 'WHO WE ARE'로 역대 보이그룹 데뷔 음반 초동 5위, 음악방송 3관왕을 달성했다. 지난 8월 필리핀에서 개최한 첫 팬콘서트에서는 약 1만 석 규모의 공연장을 매진시키는 화력을 보여줬다.

