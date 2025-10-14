화사표 가을 감성…‘굿 굿바이’ 몽환적 무드

‘콘셉트 퀸’ 가수 화사(HWASA)가 돌아온다.

화사는 지난 11일과 13일 오후 공식 SNS 채널을 통해 신곡 ‘Good Goodbye(굿 굿바이)’의 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 이미지 속 단발로 변신한 화사는 탁 트인 바다를 배경으로 붉은 투피스 스타일링을 선보이며 우아한 자태를 자랑했다. 또한 곡명 ‘Good Goodbye’ 자수가 새겨진 베일을 쓴 채 깊은 눈빛으로 정면을 응시, 몽환적인 무드까지 자아내고 있다.

이뿐만 아니라 화사는 웨딩 화보를 연상케 하는 비주얼로 이목을 집중시켰다. 그는 흰 드레스로 스타일리시하면서도 내추럴한 매력을 발산했고, 빈티지한 자동차와 슈트케이스를 더해 감각적인 분위기를 완성해내며 컴백 기대감을 높이고 있다. 더불어 화사는 발매 당일 서울 명동 신세계스퀘어에서 ‘Good Goodbye’ 뮤직비디오를 동시 공개한다는 소식도 전했다.

그간 화사는 ‘마리아’, ‘I Love My Body(아이 러브 마이 바디)’ 등 매 컴백 색다른 색깔로 출격하며 남다른 콘셉트 소화력을 보여준 바 있다. 특히 지난해에는 ‘NA(나)’로 흥겨운 에너지를 선사하며 명불허전 퀸다운 존재감을 증명하기도 했다.

15일 ‘굿 굿바이’ 공개를 앞둔 화사는 앞서 서정적인 선율이 돋보이는 뮤직비디오 티저를 통해 한층 성숙해진 음악을 예고한 화사. 가을을 맞이해 리스너들의 감성을 제대로 정조준할 신곡으로 돌아오는 만큼, 그의 컴백을 향해 궁금증이 쏠린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

