계속되는 ‘혜성특급’의 가을야구… 김혜성, NLCS 로스터에도 승선!

‘혜성특급’의 가을야구는 계속된다.
LA 다저스 내야수 김혜성이 미국 메이저리그(MLB) 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS·7전4선승제)에도 나선다.
다저스는 14일 아메리칸 패밀리 필드에서 열리는 밀워키와의 NLCS에 나설 선수 26명을 발표했다. 김혜성은 토미 에드먼과 키케 에르난데스와 내야수 및 외야수 부문에 이름을 올렸다.
김혜성은 신시내리 레즈와의 와일드카드(NLWC·3전2선승제) 시리즈와 필라델피아와의 디비전시리즈(NLDS·5전3선승제) 엔트리에 모두 승선했다. 첫 5경기에서 벤치만 달구면서 기회를 못 받는 듯 했다. 하지만 필라델피아와 NLDS 4차전에 대주자로 나서 빠르게 홈을 파고들면서 연장 끝내기 득점의 주인공이 됐다.
김혜성은 선발보다는 계속해서 대주자나 경기 막판 출전할 가능성이 커 보인다. 14일 밀워키전에서도 선발 명단에서는 제외됐다.
한편 다저스의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이는 이날 1번 지명타자로 출격한다. 다저스의 선발 투수는 블레이크 스넬이다.
김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com
