[패장 일문일답] 적진에서 무너진 SSG, 벼랑 끝 이숭용 감독 “어떻게든 인천으로 돌아가겠다”

이숭용 SSG 감독. 사진=SSG랜더스 제공

많은 걸 잃어버린 한판, 이대로 무너질 수는 없다.

프로야구 SSG는 13일 대구삼성라이온즈파크에서 삼성과의 2025 KBO 포스트시즌(PS) 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 3차전에서 3-5로 패했다. 시리즈 전적 1승2패가 된 SSG는 이제 한 번만 더 지면 이대로 가을야구 무대에서 퇴장해야 한다는 공포를 안고 남은 시리즈에서 벼랑 끝 승부를 펼쳐야 하는 입장이 됐다.

뼈아픈 패배다. 출혈이 너무 컸다. 장염 증세로 준PO 1차전이 아닌 이날 3차전에서야 선발 등판한 ‘외인 에이스’ 드류 앤더슨 카드를 내고 승리를 따내지 못했기 때문. 앤더슨은 경기 초반 들이닥친 폭우로 인한 경기 중단 여파와 동료의 실책 악재 등이 맞물린 끝에 3이닝 3실점(2자책점)으로 무너졌다.

설상가상, SSG는 빡빡한 경기를 잡기 위해 또 필승조를 가동해야 했다. 두 번째 투수 전영준을 시작으로 이로운-문승원 등의 투수를 소모했다. 하지만 이로운이 ⅔이닝 2실점으로 무너지면서 연이은 가을 등판의 중압감을 이겨내지 못했다. 선발이 무너졌을 때 그 자리를 채워줄 문승원도 1⅓이닝을 던져야 했다. 정규시즌 내내 팀 순항을 이끌었던 불펜진마저 균열을 피하지 못했다는 사실이 더욱 아프게 다가올 SSG다.

타선의 초반 침묵이 결정적이었다. 삼성 선발 원태인의 6⅔이닝 1실점 호투에 꽁꽁 묶였다. 9회초에 나온 고명준의 투런포가 추격을 알리기까지 팀 장단 5안타에 그쳤다. 리드오프 박성한과 중견수 최지훈이 멀티히트로 분전했고 고명준이 생애 첫 PS를 맞아 3경기 연속 홈런으로 포효했지만, 끝내 팀 패배를 막지는 못했다.

역대 준PO에서 1승1패로 맞서다가 3차전을 잡은 팀이 상위 무대인 플레이오프로 향한 확률은 100%(7/7)였다. 한번도 없었던 기적을 바라야 하는 힘겨운 입장이 된 SSG, 무거운 마음으로 14일 같은 장소에서 열릴 4차전을 준비해야 할 위기에 처했다.

사진=뉴시스

◆다음은 이숭용 SSG 감독과의 일문일답.

Q. 경기 총평

“원태인 공을 공략하지 못했다. 3회 실책 하나가 조금 아쉽다.”

Q. 안상현이 실책도 그렇고 공격도 안 풀렸는데 교체를 하지 않은 이유는.

“교체할 타이밍이 안 나왔다. 실책은 나왔지만 밸런스는 나쁘지 않았다고 봤다. 찬스가 있었으면 움직였을 거다. (안상현에게) 기회를 더 주고 싶었던 것도 있다.”

Q. 앤더슨이 1회 이후 구속이 조금 떨어졌다. 몸에 문제가 있었을까.

“문제가 있다기 보다는, 1회에 40분 정도 쉬면서 밸런스가 깨진 것 같다. 날씨도 추웠다. 상태 체크는 했는데 밸런스가 깨지니까 직구 스피드가 안 나오더라. 변화구 가지고 승부하길래 본인한테도 부상 위험이 있고 해서 일찍 교체했다.”

Q. 시리즈 준비 과정에서 앤더슨 구속은 시즌과 동일하게 나왔었나?

“불펜 피칭 때는 아무 문제 없었다.”

Q. 3경기 연속 선발이 조기 강판됐다. 불펜 과부하가 우려되지는 않는지?

“지금 (그걸) 우려하고 그럴 상황은 아니다. 내일 (김)광현이가 선발 나간다. 할 수 있는 건 다 해서 인천까지 어떻게든 가게끔 승리하는 게 중요한 상황이다.”

Q. 에레디아, 최정, 한유섬 모두 중요한 찬스에서 침묵했다.

“그래도 믿고 기용한다. 페넌트레이스에서도 그 선수들이 부상도 있고, 부침도 있었는데 팀을 이끌어 왔다. 선수들 믿고 계속 기용하겠다.”

Q. 내일 화이트나 김건우 불펜 기용 가능성은 있을까.

“전혀 없다. 광현이 뒤에는 필승조 전원 대기다. 승원이도 짧게 던졌다. 상황에 따라 할 수 있는 건 모두 하겠다. 다만, 선발 투수들을 중간에 기용할 생각은 없다.”

대구=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]