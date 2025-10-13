윤채경, 수영복+민낯 공개…청순함에 반전 글래머

그룹 에이프릴 출신 배우 윤채경. 사진 = 윤채경 SNS 계정

그룹 에이프릴 출신 배우 윤채경이 한층 성숙해진 비주얼로 눈길을 끌었다.

윤채경은 11일 자신의 SNS에 “안녕, 여름!”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 윤채경 SNS 계정

사진 = 윤채경 SNS 계정

사진 속 윤채경은 바다가 내려다보이는 수영장에서 여유로운 한때를 보내고 있는 모습이다. 자연스러운 민낯에도 불구하고 글래머러스한 몸매가 대비를 이루며 시선을 끌었다.

또한 맥주를 마시거나 손으로 하트를 그리는 등, 윤채경의 밝고 일상적인 순간들이 함께 담기며 팬들의 관심을 모았다.

한편, 윤채경은 2012년 그룹 퓨리티의 멤버로 데뷔했으나 그룹이 해체되자 2014년 카라 프로젝트에 도전했다. 2016년에는 Mnet ‘프로듀스 101’에도 참가했다. 그해 그룹 에이프릴에 새롭게 합류했으며, 2022년 팀 해체 후 배우로 전향해 드라마 ‘1시 11분 너에게 가는 시간’, ‘러브로큰’, ‘고려 거란 전행’, ’컨피던스맨 KR’ 등에 출연했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

