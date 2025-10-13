롯데렌터카 G car, 패밀리 캠페인 두 번째 프로모션 실시

그린카(대표이사 강현빈)의 카셰어링 서비스 ‘롯데렌터카 G car’가 9월 선보인 브랜드 캠페인 ‘마음을 이어주는 가장 G적인 방법’의 일환으로, 가족 여행객을 위한 두 번째 프로모션을 실시한다.

앞서 공개된 ▲‘가족여행 프로젝트 편’과 ▲‘아빠의 묘책 편’ 두 편의 캠페인 영상은 가족과 함께하는 여행의 따뜻한 순간을 롯데렌터카 G car와 함께 담아내며 공개 직후 큰 관심을 모았다. 특히, 가족 여행에서 아빠가 비대면 렌트를 활용하는 라이프스타일을 보여주며 4050 세대의 공감을 이끌어냈다는 평가다. 실제로 취미, 여행 등에 적극적인 요즘 4050 세대의 롯데렌터카 G car 고객비율도 꾸준히 증가하고 있다.

가을맞이 가족여행을 주제로 한 패밀리 캠페인 공개에 맞춰 두 번째 이벤트도 진행한다. 주제는 ‘우리 가족 여행 캐릭터 꾸미고, 우리집 유행어 소개하기’다. 오는 10월 31일까지 가족 여행 캐릭터를 만들고, 여행할 때 꼭 나오는 우리 가족의 유행어를 개인 인스타그램 스토리에 필수 해시태그와 함께 업로드하면 된다. 참여자 중 추첨을 통해 ▲롯데상품권 20만원(3명), ▲배달의민족 모바일 상품권 5만원(10명), ▲스타벅스 모바일 상품권 5만원(20명) 등 푸짐한 경품을 증정한다.

추석 연휴 및 가을 여행객을 위한 특가 쿠폰도 준비되어 있다. 추석연휴 동안 모든 고객에게 45% 할인쿠폰을 제공한다. 또, 롯데렌터카 G car 앱 내 '여행가는 가을' 페이지에서 ▲대여료 55%·보험료 30% 할인 쿠폰 ▲24시간 3만원대 이용 쿠폰 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 보다 자세한 내용은 롯데렌터카 G car 공식 앱에서 확인 할 수 있다.

롯데렌터카 G car 관계자는 “이번 패밀리 캠페인 이벤트는 가족과 함께하는 소중한 여행 경험을 롯데렌터카 G car와 연결해 공감할 수 있도록 기획했다”며, “비대면 렌트의 대표 주자에 걸맞게 다양한 세대 맞춤형 캠페인을 확대해 고객에게 한층 즐겁고 편리한 모빌리티 경험을 선사할 것”이라고 전했다.

한편, 국내 대표 카셰어링 플랫폼 롯데렌터카 G car는 2024년 9월 프리미엄 카셰어링 브랜드로 리브랜딩했다. 25년 9월 기준 누적 가입자 수 548만 명, 운영 차량 7,200여 대 보유, 대여 장소 2,400여 개소를 운영 중이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

